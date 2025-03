Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi Cartoceto-Frontignano: orari, percorso, favoriti. Si decide la classifica generale

Sesta e penultima frazione alla Tirreno-Adriatico 2025. Oggi nella Cartoceto-Frontignano si decide la classifica generale: primo e unico arrivo in salita, domani la passerella finale a San Benedetto del Tronto. Andiamo a scoprire la tappa odierna nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Oggi si fa sul serio, va a decidersi la classifica generale. 3508 metri di dislivello, non c’è un attimo di respiro in una giornata ricca di saliscendi. L’attesa però è tutta per il finale: l’ascesa conclusiva che porta ad Ussita misura 7,6 chilometri con pendenza media al 7,9% ed un tratto centrale costantemente oltre il 10%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA SESTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2025

Sabato 15 marzo

Cartoceto – Frontignano (163 km)

Orario di partenza: 12:50

Orario di arrivo: 17:00 circa

SESTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (15.10-17.00), Eurosport2 HD (14.20-17.00).

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI SESTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2025

Giornata per scalatori puri, con Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) che proverà a resistere in Maglia Azzurra, anche se è destinato a perdere la leadership. L’uomo più atteso è ovviamente Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) che può contare in squadra anche su Adam Yates. Su un’ascesa del genere può far bene l’iberico Mikel Landa (Soudal Quick-Step), così come l’australiano vincitore del Giro d’Italia Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe). In casa Italia speranze affidate su Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) e, soprattutto, su un Giulio Ciccone (Lidl-Trek) apparso molto brillante.