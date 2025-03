Tiro a segno, Maldini quarto nella pistola agli Europei 10 metri. Italia argento nella prova a squadre

Federico Nilo Maldini si ferma ai piedi del podio ai Campionati Europei 10 metri di tiro a segno, rassegna in fase di svolgimento in Croazia, precisamente sulla pedana di Osijek. Una gara altalenante per il Vice Campione Olimpico, il quale ha mancato la lucidità necessaria per poter puntare alla top 3.

L’azzurro, dopo un avvio di qualifica molto complesso, si è sbloccato nella seconda parte chiudendo al secondo posto con 582-20x. Quasi opposto invece il rendimento nell’ultimo atto dove, nonostante un avvio in cui ha gravitato in terza posizione, è scivolato di una casella in uno dei momenti decisivi, raccogliendo complessivamente il punteggio totale di 197.3.

Niente da fare invece per Paolo Monna, il quale non è riuscito a trovare il feeling adeguato accontentandosi soltanto della ventisettesima moneta con il punteggio di 574-16x. Si può considerare positivo invece l’esordio di Matteo Mastrovalerio, trentatreesimo con 572-18x. La medaglia d’oro è andato allo slovacco Juraj Tuzinsky, trionfatore con 242.5 superando nel vìs-a-vìs finale il ceco Pavel Schejbal, poi argento con 240.9 davanti allo svizzero Jason Solari, bronzo con 217.4.

L’Italia ha però sorriso nella gara a squadre, dove è arrivata una bella medaglia d’argento con il totale di 1728-54x, con cui ha dovuto cedere il passo alla sola Repubblica Ceca (Pavel Schejbal, Jindrich Dubovy, Pavel Svetlik), vincitrice con 1829-55x, precedendo invece l’Ucraina (Viktor Bankin, Oleò Omelchuk, Paolo Korostylov), bronzo con 1728-50x.