Tiro a segno: Gambaro e Bonazzi si prendono il 4° posto nella carabina a squadre agli Europei 10 metri

Dopo Federico Nilo Maldini, l’Italia sfiora un piazzamento nella top 3 anche nella carabina mista, terza gara in programma valida per la prima giornata dei Campionati Europei 10 metri 2025 di tiro a segno, quest’anno in scena sulla pedana di Osijek, in Croazia. Il binomio Italia 2 formato da Barbara Gambaro ed Edoardo Bonazzi ha infatti perso la finale per il bronzo, cedendo il passo alla Norvegia 1 di Jeanette Hegg Duestad e Jon Hermann Hegg.

Gli azzurri avevano strappato il pass per la seconda fase posizionandosi al quarto posto anche nelle qualificazioni con il risultato di 629.6, beffando di un soffio la Francia di Oceanne Muller e Lucas Bernard Denis Krzys, quinta con 629.4. Una volta arrivati in finalina però i nostri ragazzi non sono riusciti ad arginare gli avversari nordici, cedendo loro il passo con il punteggio di 16-8, complice una sezione centrale difficile.

Successo sul velluto poi per la Svizzera 2 di Audrey Cogniat e Jan Lochbihler, i quali hanno dominato l’ultimo atto per l’oro conquistando 17 punti contro i 9 della Serbia 2 composta da Aleksandr Havran ed Aleksandr Rakonjac.

Da segnalare infine la prestazione complicata della formazione Italia 1. Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo nello specifico si sono dovuti accontentare solo della ventesima posizione, raccogliendo un totale di 626.1. Domani, lunedì 10 marzo, sarà la volta delle gare individuali di carabina e della pistola mista.