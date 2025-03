Tennis, addio Russia per Daria Kasatkina: arriva il cambio di nazionalità

Daria Kasatkina ha cambiato nazionalità: la numero 12 del ranking WTA giocherà sin dal prossimo torneo per i colori dell’Australia: la 27enne, nata a Togliatti, in Russia, dopo l’invasione da parte del suo Paese d’origine ai danni dell’Ucraina ha dovuto giocare senza bandiera nelle ultime stagioni, ed ora ha optato per il cambio di passaporto.

Attraverso i social Kasatkina ha comunicato la propria scelta: “Sono lieta di informarvi che la mia richiesta di residenza permanente è stata accolta dal Governo australiano. L’Australia è un posto che amo, è estremamente accogliente, mi piace molto stare a Melbourne e desidero stabilirvi la mia casa. Come parte di questo trasferimento, sono orgogliosa di annunciare che da questo momento in poi rappresenterò la mia nuova patria, l’Australia, nella mia carriera professionale“.

Kasatkina ha spiegato la propria decisione: “Naturalmente questa decisione ha comportato delle scelte difficili. Voglio esprimere la mia gratitudine alla mia famiglia, ai miei allenatori ed a tutti coloro che mi hanno sostenuta nel mio percorso tennistico fino a questo punto. Avrò sempre rispetto ed apprezzamento per le mie radici, ma sono entusiasta di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera sotto la bandiera australiana. Grazie per la comprensione ed il continuo sostegno“.