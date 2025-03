Novak Djokovic ad un passo dalla vittoria n.100 in un torneo ATP. Davanti solo Connors e Federer

Il serbo Novak Djokovic è approdato in finale nell’ATP Masters 1000 di Miami: l’ex numero 1 del mondo in Florida, dunque, potrebbe cogliere il successo numero 100 in singolare sul circuito maggiore, soglia già raggiunta considerando nel computo totale anche l’unica vittoria in doppio ottenuta dal balcanico.

Nella particolare classifica, il serbo è il tennista ancora in attività col maggior numero di titoli in singolare in bacheca, e davanti a lui ci sono soltanto due colleghi: il primato assoluto è dello statunitense Jimmy Connors, giunto a quota 109.

Alle spalle dello statunitense c’è invece uno dei big three: la piazza d’onore, infatti, appartiene allo svizzero Roger Federer, ritiratosi dall’attività agonistica dopo aver raggiunto quota 103 titoli in singolare. Il prossimo ad infrangere la soglia delle 100 vittorie sul circuito maggiore potrebbe essere Djokovic.

CLASSIFICA TORNEI ATP VINTI IN SINGOLARE

1 Jimmy Connors (Stati Uniti) 109

2 Roger Federer (Svizzera) 103

3 Novak Djokovic (Serbia) 99