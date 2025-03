Taekwondo: l’Italia brilla al Dutch Open! Simone Alessio vince ancora, arrivano 7 podi

Dopo l’antipasto del Fujairah Open di un mese fa, prosegue l’ottimo 2025 della nazionale italiana di taekwondo che nel fine settimana appena andato in archivio è stata protagonista al Dutch Open.

Il torneo G2 svoltisi all’interno dell’Indoor Sportcentrum Eindhoven ha visto infatti gli atleti azzurri arrivare complessivamente a 7 podi, in un crescendo di emozioni culminato nella vittoria nei -87 kg di Simone Alessio. Il calabrese, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 (nei -80 kg), conferma quindi di trovarsi a suo agio nella categoria più pesante come dimostrato dalla vittoria nella finale della rassegna olandese arrivata per 2-0 (8-5, 6-4 lo score dei round) contro il polacco Szymon Piatkowski.

“Sono contento della prestazione. – ha dichiarato Simone Alessio al sito FITA – Mi sono sentito sciolto, rilassato e mi sono divertito tanto. Ovviamente è un percorso lungo, pian piano arriveremo ad affrontare avversari sempre più di livello. Già qui al Dutch Open il livello era molto competitivo. Sono soddisfatto anche della prestazione della squadra: molti ragazzi stanno credendo, sono giovani e hanno un futuro brillante. Io cercherò di mettere a disposizione la mia esperienza”.

Ben 7 super prestazioni come detto, oltre a quella del classe 2000, sono arrivati anche: il secondo posto di Ludovico Iurlaro, che nei -63 kg ha ceduto (2-0; 7-12 e 8-19) soltanto in finale al francese Cyrian Ravet (bronzo olimpico a Parigi 2024 nei -58 kg) e i terzi posti di Giulia Galiero (-46 kg), Ilenia Matonti (-49 kg), Angelo Mangione (-74 kg), Alexander Oberhofer (-87 kg) e Matteo De Angelis (+87 kg).

Ilenia Matonti, che ha partecipato alle ultime Olimpiadi da sorpresa assoluta, dà così continuità alla sua striscia di podi internazionali mettendo in fila il secondo risultato nella top 3 dopo quello ottenuto al Fujairah Open.