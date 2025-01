Taekwondo, Angelo Mangione: “Los Angeles 2028 nel mirino. Il sogno è vincere le Olimpiadi”

Angelo Mangione è uno dei giovani talenti più interessanti del taekwondo italiano, con all’orizzonte la prospettiva di provare a qualificarsi già per i prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Il diciottenne siciliano, capace di laurearsi Campione del Mondo Junior a soli 15 anni nel 2022, è reduce da una buona stagione in cui ha vinto gli Assoluti nella categoria -80 kg ed è salito sul podio al Belgian Open (livello G2). L’azzurro si è raccontato ai microfoni di OA Sport, parlando del suo percorso di crescita e dei prossimi obiettivi nel suo mirino.

Quando hai mosso i primi passi nel taekwondo?

“Il taekwondo è lo sport che pratico da sempre, essendo figlio d’arte, già dai quattro anni ho iniziato ad allenarmi insieme ai miei genitori“.

Ci racconti i tuoi allenamenti?

“Durante la giornata mi alleno due volte. Per preparare gare importanti anche tre volte: la mattina (preparazione atletica), il pomeriggio taekwondo (tecniche e combattimenti). In ogni allenamento do il meglio di me stesso per cercare di migliorarmi sempre ed esprimere al meglio le mie potenzialità“.

Il titolo di campione del mondo juniores nella categoria -68 kg è stato motivo di fiducia o pressione per il futuro?

“Il titolo mondiale juniores è stato il più importante che ho ottenuto fino a questo momento. È stato il mio trampolino di lancio, all’età di 15 anni ho iniziato gli allenamenti con la nazionale senior, e questo mi ha fatto crescere moltissimo“.

A distanza di tre anni, che ricordi hai di quell’esperienza?

“È stato un percorso molto difficile, mi sono allenato costantemente per raggiungere quel titolo che inizialmente sembrava irraggiungibile, però combattimento dopo combattimento quel sogno diventava realtà e grazie alla mia determinazione sono riuscito a ottenere ciò che desideravo. È stata un’emozione unica, difficile da realizzare, quell’esperienza ha lasciato in me un segno indelebile che porterò per sempre“.

Ci pensi già a Los Angeles 2028?

“Los Angeles 2028 è il mio obiettivo principale. Mi allenerò duramente per cercare di raggiungerlo. Il mio intento non è solo quello di partecipare, ma quello di vincere“.

Che Angelo Mangione possiamo aspettarci tra qualche anno?

“Tra qualche anno cercherò di esprimere la parte migliore di me, la parte più brillante e costante“.

I tuoi obiettivi per questo 2025?

“Quest’anno a ottobre ci sarà il Mondiale in Cina. Cercherò di partecipare e dare il meglio di me stesso, provando a fare bei risultati al mio primo Mondiale Senior“.

Il tuo sogno nel cassetto?

“Il mio sogno nel cassetto è vincere le Olimpiadi“.