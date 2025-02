Taekwondo, Ilenia Matonti si prende il podio nel Fujairah Open 2025

Dopo la vittoria di Simone Alessio (-87 kg) e i due terzi posti firmati da Dennis Baretta (63 kg) e Mattia Molin (+87 kg), l’Italia del taekwondo batte un altro colpo importante al Fujairah Open 2025, torneo di classificazione G2 in corso di svolgimento negli Emirati Arabi Uniti.

Ilenia Matonti infatti si è presa il terzo posto nel tabellone femminile della categoria -53 kg facendo capire sin da subito di voler vivere un’annata da protagonista, dopo la storica prima partecipazione della scorsa estate alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella categoria -49 kg.

L’azzurra è entrata nel torneo odierno superando con un netto 2-0, in termini di round, la saudita Lojain Ahmed negli ottavi di finale. Poi sono arrivati i quarti, dove Matonti si è dovuta scontrare in un derby tutto italiano con la compagna di nazionale Elisa Al Halwani vincendo anche in questo caso 2-0.

In semifinale invece, la strada le è stata sbarrata dalla fortissima iraniana Mobina Nematzadeh – bronzo alle ultime Olimpiadi di Parigi, proprio nel tabellone di cui ha fatto parte anche l’italiana – che è riuscita ad imporsi contro l’azzurra, comunque molto viva.

“La prima gara dell’anno è sempre complicata, perché si riparte dopo la preparazione invernale e bisogna ritrovare il ritmo giusto – ha dichiarato l’atleta classe 2004 al sito FITA –. C’è ancora molto lavoro da fare, ma competere in tornei di questo livello è fondamentale per arrivare pronti all’appuntamento più importante della stagione, il Mondiale di ottobre”.

Nelle altre competizioni di giornata, pur non arrivando sul podio, indicazioni positive sono giunte dalla stessa Elisa Al Halwani (-53 kg), Natalia D’Angelo (-67 kg), Giulia Galiero (-46 kg) e Giada Al Halwani (-57 kg), tutte fermatesi ai quarti di finale, ma con indicazioni positive per il prosieguo della stagione.