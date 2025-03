Superbike, Razgatlioglu batte Bulega dopo un avvincente duello nella Superpole Race di Portimao

Toprak Razgatlioglu ha vinto la Superpole Race del GP del Portogallo 2025, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Portimao. Il turco è scattato dalla pole position dopo che ieri pomeriggio aveva vinto la gara-1 in Algarve, ma in partenza è stato superato da un pimpante Nicolò Bulega. Il centauro italiano è rimasto al comando per quattro giri dei dieci previsti, poi il Campione del Mondo in carica lo ha superato e ha preso di forza il comando della corsa.

L’anatolico è rimasto in testa per cinque tornate con due-tre decimi di vantaggio sul romagnolo, che non ha mollato e nell’ultimo giro ci ha provato approfittando di una sbavatura dell’avversario. Il centauro della Ducati si è portato in scia all’alfiere della BMW, è uscito velocissimo dall’ultima curva e ha provato a operare il sorpasso sul rettilineo conclusivo, ma si è dovuto accontentare della seconda piazza con un distacco di 55 millesimi dal rivale.

I due centauri hanno dato vita a un fantastico duello dopo quello di ieri in gara-1, distanziando di oltre quattro secondi lo spagnolo Alvaro Bautista (terzo dopo essere scattato dalla nona piazzola), che ha preceduto Danilo Petrucci (Ducati) e Andrea Locatelli (Yamaha). Più indietro il britannico Sam Lowes (Ducati), l’olandese Michael van der Mark (BMW) e lo spagnolo Xavi Vierge (Honda), Axel Bassani undicesimo, Andrea Iannone dodicesimo.

Nicolò Bulega si conferma saldamente al comando della classifica generale con 91 punti e ora può fare affidamento su 34 lunghezze di vantaggio nei confronti Razgatlioglu, mentre Iannone è terzo a -41. Si tornerà in pista alle ore 15.00 per la gara-2 che chiuderà il lungo fine settimana in terra lusitana.