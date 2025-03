Razgatioglu batte Bulega in gara-1 a Portimao dopo un duello stupendo!

Il verdetto è arrivato in gara-1 del Round di Portimao (Portogallo), secondo appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito lusitano, ci si chiedeva come sarebbe andata a finire e se Toprak Razgatlioglu sarebbe riuscito a contrastare l’incedere della pattuglia Ducati, dopo il dominio di Phillip Island (Australia).

Il campione del mondo in carica ha risposto presente con una prestazione magistrale in sella sua BMW M1000RR, mettendo in scena un duello stupendo con Nicolò Bulega (leader della classifica mondiale). Ci ha provato il centauro italiano, partito benissimo al via, a fare la differenza, ma il turco è riuscito a risalire la china e a 12 giri dal termine si è preso la vetta.

Bulega ha tenuto botta, sfruttando una grande interpretazione del curvone in uscita, davanti ai box, e attaccando sempre in staccata il suo rivale. Un confronto rusticano duro ma mai scorretto, che alla fine ha visto trionfare Razgatlioglu con un margine di appena 0.067 su pilota della Ducati ufficiale, che si conferma comunque leader della graduatoria complessiva con 33 punti, mentre il turco si è portato a 21.

Un ottimo Andrea Locatelli (Yamaha) ha chiuso sul terzo gradino del podio a 7.855, mentre in top-5 troviamo anche Danilo Petrucci (Ducati) quarto a 8.991 davanti allo spagnolo Xavi Vierge (Honda), quinto a 15.475. Nel gruppo dei migliori dieci hanno concluso Andrea Iannone (Ducati) settimo a 18.775 e Axel Bassani (Bimota) nono a 19.554. Caduta per Yari Montella (Ducati), come per lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati ufficiale), venuto contatto col britannico Scott Redding (Ducati) poco dopo il via.