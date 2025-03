Griglia di partenza Superbike, GP Portogallo 2025: Razgatlioglu in pole davanti a Bulega

Toprak Razgatlioglu ha ottenuto la pole position per il Gran Premio del Portogallo 2025, valevole come secondo capitolo stagionale del Mondiale Superbike. Il turco della BMW ha dominato la Superpole mattutina, realizzando il nuovo record della pista a Portimao in 1’39″081 e ribadendo il suo ruolo di grande favorito per una possibile tripletta nel weekend lusitano.

Il campione del mondo in carica scatterà davanti a tutti al via di gara-1 e della Superpole Race, dopo aver preceduto in qualifica le Ducati degli italiani Nicolò Bulega e Danilo Petrucci, rispettivamente secondo e terzo a 245 e 402 millesimi dalla vetta. Seconda fila aperta dalla Yamaha di un convincente Andrea Locatelli, con a seguire la Ducati del britannico Sam Lowes e la Honda dello spagnolo Xavi Vierge.

Distanti purtroppo gli altri piloti azzurri: 12° Yari Montella, 13° Axel Bassani e 16° Andrea Iannone, che ha rimediato una penalità di tre posizioni in griglia per aver guidato troppo lentamente negli ultimi dieci minuti della FP3 andata in scena stamattina. Di seguito i risultati della Superpole Race e la griglia di partenza del GP del Portogallo 2025 di Superbike.

GRIGLIA DI PARTENZA GP PORTOGALLO 2025 SUPERBIKE

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’39.081 6 166,845 315,9

2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’39.326 0.245 0.245 6 166,434 314,1

3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’39.483 0.402 0.157 6 166,171 317,8

4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’39.609 0.528 0.126 6 165,961 312,3

5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’39.662 0.581 0.053 6 165,873 309,6

6 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.711 0.630 0.049 6 165,791 314,1

7 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’39.816 0.735 0.105 6 165,617 314,1

8 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’39.849 0.768 0.033 6 165,562 312,3

9 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’39.874 0.793 0.025 6 165,521 315,0

10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’39.878 0.797 0.004 7 165,514 310,5

11 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’40.077 0.996 0.199 6 165,185 314,1

12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’40.318 1.237 0.241 4 164,788 315,0

13 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’40.401 1.320 0.035 5 164,652 308,7

14 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1’40.444 1.363 0.043 6 164,581 315,0

15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1’40.661 1.580 0.217 6 164,226 315,0

16 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1’40.366 1.285 0.048 5 164,709 315,9 *penalizzato di tre posizioni

17 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’40.838 1.757 0.177 6 163,938 307,0

18 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.213 2.132 0.375 6 163,331 301,8

19 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’41.227 2.146 0.014 5 163,308 308,7

20 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’41.414 2.333 0.187 5 163,007 308,7

21 20 J. O’HALLORAN AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’42.219 3.138 0.805 6 161,723 304,4

22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’43.847 4.766 1.628 6 159,188 299,3

23 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’47.431 8.350 3.584 4 153,877 307,0