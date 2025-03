Superbike, Nicolò Bulega: “Soddisfatto del risultato, domani lotterò ancora contro Razgatlioglu”

Un bellissimo duello in gara-1 a Portimao (Portogallo) tra Nicolò Bulega (Ducati ufficiale) e Toprak Razgatlioglu (BMW), seconda tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul tecnico circuito lusitano, la coppia ha fatto una grande differenza, mettendo in mostra un passo ineguagliabile. Una prima manche che si è decisa sul filo dei centesimi.

Arrivo in volata, che ha sorriso a Toprak, ma Bulega si è detto molto soddisfatto della seconda piazza su un tracciato che l’anno scorso aveva sempre visto sorridere il turco, ma con un differenziale di prestazione superiore. Il centauro nostrano si è espresso in questi termini a caldo.

“Sono molto contento di questo risultato perché questa una pista dove Razgatlioglu va molto forte e non è un caso che abbia conquistato la Superpole. Avevo un ottimo passo ed è stato un bel duello contro di lui. Sono confidente sulla prosecuzione del week end, ci riproverò“, ha dichiarato Bulega.

Domani andranno in scena la Superpole Race e gara-2 che metteranno in palio altri punti, in una classifica generale che vedere l’alfiere di Borgo Panigale al comando con 33 punti, a precedere il pilota della BMW (21). Un confronto quindi che ci si aspetta possa replicarsi nel fine-settimana portoghese.