Startlist superG La Thuile 14 marzo: orario, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Venerdì 14 marzo si disputerà il secondo superG femminile di La Thuile, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Dopo il primo atto nella velocità andato in scena giovedì, sulla pista valdostana si gareggerà nuovamente in questa specialità, l’ultima prima delle finali di Sun Valley. Si preannuncia grande spettacolo in terra italiana, ricordiamo che in caso di avversità meteo questa gara slitterà a sabato 16 marzo, ultima occasione di recupero prima della trasferta in terra statunitense.

Federica Brignone si presenterà all’appuntamento dopo il terzo posto ottenuto giovedì e avrà a disposizione il primo match point per conquistare la Sfera di Cristallo: la 34enne si presenta con 332 punti di vantaggio nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami e potrebbe fare festa in casa. Sofia Goggia ha accarezzato la vittoria nel superG e punterà al terzo successo stagionale.

La tedesca Emma Aicher cercherà la doppietta dopo il successo del giovedì, l’austriaca Cornelia Huetter proverà a riscattare l’uscita di gara-1, attenzione anche alla norvegese Kaja Vickhoff Lie, all’austriaca Stephanie Venier, alla statunitense Lauren Macuga, alla ceca Ester Ledecka e alla svizzera Corinne Suter, senza sottovalutare la neozelandese Alice Robinson.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del secondo superG femminile di La Thuile, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SECONDO SUPERG FEMMINILE LA THUILE

Venerdì 14 marzo

Ore 11.00 SuperG femminile a La Thuile – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

PROGRAMMA SECONDO SUPERG FEMMINILE LA THUILE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SECONDO SUPERG FEMMINILE LA THUILE

1 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

2 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

3 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

4 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

5 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

7 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

8 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

9 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

10 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

11 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

12 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

13 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

14 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

15 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

16 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

17 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

18 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

19 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

20 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

21 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

22 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

23 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

24 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

25 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

26 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

27 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head

28 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

29 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

30 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

31 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

32 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

33 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

34 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

35 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

36 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

37 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

38 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

39 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

40 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

41 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

42 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

43 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

44 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

45 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

46 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

47 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

48 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

49 25210 MORENO Cande 2000 AND Head