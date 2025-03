Stagione finita per Didier Bionaz: “Sono esausto, questa situazione mi ha ossessionato”

Didier Bionaz si ferma e chiude in anticipo la sua stagione, rinunciando alle ultime due tappe della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. Una decisione molto sofferta da parte del 25enne valdostano, protagonista di un inverno con poche luci (tra cui il 16° posto nella sprint di Anterselva) e tante ombre a causa di un brusco calo prestazionale al tiro. Dopo un pessimo Mondiale a Lenzerheide, la situazione è peggiorata ulteriormente lo scorso weekend a Nove Mesto con la mancata qualificazione per l’inseguimento e con la debacle nell’ultima frazione della staffetta maschile che è costata il podio all’Italia.

“Caro biathlon, mi hai steso. Nell’ultimo anno mi sono allenato duramente, più di quanto abbia mai fatto. Mi sono fidato così fortemente del processo, che a volte mi sono sentito quasi ossessionato da questo. Volevo essere la migliore versione di me stesso e raggiungere i miei obiettivi, i miei sogni. A volte però le cose non vanno come previsto, le gare sono state un susseguirsi di sconfitte e gli automatismi che ho sempre allenato hanno iniziato a diventare incredibilmente difficili da eseguire“, scrive Bionaz su Instagram.

“Negli ultimi mesi ho investito così tante energie per poter risolvere questa situazione che mi sento mentalmente esausto ed è ora di fare una pausa per resettare tutto e tornare più forte. Chi mi conosce sa quanto sia importante per me questa parte della mia vita e per questo motivo è molto difficile dirlo, ma la mia stagione di Coppa del Mondo finisce qui. Grazie a tutti gli sponsor, al team e in particolare a Fabio Cianciana e Andrea Zattoni che continuano a credere in me. A presto con il sorriso e le batterie cariche“, l’annuncio dell’azzurro classe 2000.