Biathlon, per l’Italia femminile 10 podi senza vittorie a Pokljuka!

Il penultimo appuntamento della Coppa del Mondo femminile di biathlon si terrà a Pokljuka, località che conferma il proprio ruolo di “jolly”. Il borgo sloveno è difatti entrato nel circuito maggiore nel 1992, senza però mai assumere collocazione fissa.

Talvolta, si è fatto tappa nel poligono edificato nei pressi di Bled a dicembre. Altre a marzo, come accade in questo 2025. Non sono mancate apparizioni anche a gennaio, nonché Mondiali ospitati nel mese di febbraio. Insomma, da queste parti la flessibilità è una dote particolarmente sviluppata.

Sino a oggi sulle nevi delle Alpi Giulie si disputate 64 gare femminili individuali di primo livello (13 quindici km, 23 sprint, 17 inseguimenti, 11 mass start), a cui vanno aggiunte 9 prove a squadre monosesso e 10 competizioni miste.

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 8 – SETTORE FEMMINILE

Località: Pokljuka (Slovenia)

Prima volta in calendario: dicembre 1992

Si è gareggiato l’ultima volta nel: gennaio 2023

Grandi eventi organizzati: Mondiali 2001 e 2021

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Giovedì: Individuale

Sabato: Gare Miste

Domenica: Mass Start

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

FORSBERG Magdalena [SWE] – 8 vittorie

(3 IN, 2 SP, 2 PU, 1 MS) da marzo 1998 a dicembre 2001

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

2020 (IN) – HERRMANN Denise [GER]

2020 (MS) – ÖBERG Hanna [SWE]

Mondiali 2021 (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]

Mondiali 2021 (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]

Mondiali 2021 (IN) – DAVIDOVA Marketa [CZE]

Mondiali 2021 (MS) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]

2023 (SP) – ÖBERG Elvira [SWE]

2023 (PU) – ÖBERG Elvira [SWE]

ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

6 (0-4-2) – WIERER Dorothea [ITA]

3 (1-2-0) – ÖBERG Hanna [SWE]

3 (0-1-2) – KUZMINA Anastasiya [SVK]

2 (2-0-0) – ÖBERG Elvira [SWE]

2 (1-1-0) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]

2 (1-0-1) – DAVIDOVA Marketa [CZE]

2 (0-1-1) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]

2 (0-1-1) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]

2 (0-1-1) – SIMON Julia [FRA]

2 (0-0-2) – SEMERENKO Valj [UKR]

1 (1-0-0) – KOMATZ Katharina [AUT]

1 (1-0-0) – DZHIMA Yuliia [UKR]

1 (0-1-0) – HOJNISZ-STAREGA Monika [POL]

1 (0-1-0) – VITTOZZI Lisa [ITA]

1 (0-0-1) – FIALKOVA Paulina [SVK]

1 (0-0-1) – SOLA Hanna [BLR]

N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

37 (13-11-13) – GERMANIA

33 (9-11-13) – FRANCIA

22 (9-6-7) – NORVEGIA

20 (4-10-6) – RUSSIA

18 (13-4-1) – SVEZIA

12 (5-5-2) – FINLANDIA

10 (4-1-5) – UCRAINA

10 (0-6-4) – ITALIA

9 (3-3-3) – REP.CECA

9 (2-2-5) – BIELORUSSIA

3 (2-1-0) – AUSTRIA

3 (0-2-1) – CINA

3 (0-1-2) – SLOVACCHIA

2 (0-0-2) – BULGARIA

1 (0-1-0) – POLONIA

1 (0-0-1) – SLOVENIA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

Nessuna

2° posto

13 dicembre 2007 – PONZA Michela (IN)

18 dicembre 2014 – WIERER Dorothea (SP)

8 dicembre 2018 – WIERER Dorothea (SP)

9 dicembre 2018 – WIERER Dorothea (PU)

26 gennaio 2020 – VITTOZZI Lisa (MS)

7 gennaio 2023 – WIERER Dorothea (PU)

3° posto

16 dicembre 1993 – SANTER Nathalie (IN)

18 dicembre 1993 – SANTER Nathalie (SP)

8 marzo 2014 – WIERER Dorothea (PU)

5 gennaio 2023 – WIERER Dorothea (SP)

ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’

WIERER Dorothea

Gare disputate: 22

Podi: 6

Ingressi nella top-ten: 14

VITTOZZI Lisa

Gare disputate: 13

Podi: 1

Ingressi nella top-ten: 7

CARRARA Michela

Gare disputate: 4

Miglior risultato: 23° posto (SP Mondiali 2021)

COMOLA Samuela

Gare disputate: 2

Miglior risultato: 39° posto (x2 SP e PU gennaio 2023)

Vanta presenze senza ingressi in zona punti anche Rebecca Passler.

GARE MISTE, PODI ULTIMO DECENNIO

STAFFETTE

2018 – FRANCIA, Svizzera, Italia

2020 – FRANCIA, Norvegia, Germania

2021 {Mondiali} – NORVEGIA, Austria, Svezia

2023 – FRANCIA, Italia, Svezia

SINGLE MIXED

2018 – NORVEGIA, Austira, Ucraina

2020 – FRANCIA, Estonia, Austria

2021 {Mondiali} – FRANCIA, Norvegia, Svezia

2023 – NORVEGIA, Francia, Svizzera

PROVE MISTE, PRECEDENTI ITALIA

2° posto

8 gennaio 2023 – (Bionaz, Giacomel, Wierer, Vittozzi)

3° posto

2 dicembre 2018 – (Vittozzi, Wierer, Windisch D., Hofer)