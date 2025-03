Sport rotellistici: annunciata la sede dei World Skate Games 2026

Adesso è arrivata l’ufficialità. La prossima edizione dei World Skate Games, pianificata nel 2026, si svolgerà in Paraguay, precisamente nella città di Asunciòn. L’annuncio, nell’aria da ormai diversi giorni, è arrivato dopo la firma del contratto siglato tra la Federazione internazionale e le autorità paraguaiane alla presenza del Presidente della Repubblica Santiago Pena e del Presidente di World Skate Sabatino Aracu.

L’evento multisport, che si basa sull’organizzazione in simultanea in un unico luogo di tutti Campionati Mondiali delle discipline affiliate alla World Skate, torna per la seconda volta in Sud America dopo la fortunatissima edizione del 2022, andata in scena a Buenos Aires. Una competizione che rimarrà per sempre impressa nella storia, considerata la massiccia presenza di un pubblico entusiasta ed appassionato.

Non è la prima volta che Asunciòn ospita una rassegna iridata. Soltanto nel 2021 infatti la città allestì i Campionati Mondiali di pattinaggio artistico a rotelle. La mission, come dichiarato da Aracu nei canali federali, non sarà soltanto quella di organizzare “l’Olimpiade delle rotelle” che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, bensì di pensare allo step successivo, creando un vero e proprio “Festival giovanile” in grado di “unire sport, musica ed intrattenimento, portando le competizioni nel cuore delle città e creando un’esperienza unica per atleti e spettatori”.

Saranno dodici gli sport che si alterneranno: da quelli urbani come la disciplina olimpica dello skateboard, il roller freestyle e lo scooter, a quelli di velocità e discesa libera, passando per il pattinaggio artistico a rotelle, l’hockey su pista, hockey inline e il rollerderby.