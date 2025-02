Skateboard: svelato il calendario del World Skateboarding Tour 2025

Dopo il piccolo antipasto di qualche mese fa, la World Skate ha finalmente svelato il calendario del World Skateboarding Tour 2025, competizione itinerante che toccherà quattro location diverse per cinque gare complessive da giugno a novembre.

Come già anticipato, la rassegna si aprirà nella località balneare romana di Ostia, con il Pro Tour di Park (1-8 giugno). Successivamente ci si sposterà invece nel cuore della Città Eterna per le gare di Street (8-15 giugno).

A settembre, negli Stati Uniti, si svolgeranno invece i Campionati Mondiali 2025, in scena a Washington DC. Le prove di Park si svolgeranno dal 19 al 26, mentre quelle di street dal 21 al 28.

L’annata sportiva si chiuderà, almeno stando al programma, in Giappone, con una gara di Street pianificata a Kitakyūshū dal 22 al 30 novembre. La Federazione Internazionale sta al momento lavorando per organizzare nuove tappe. Ma al momento la trattativa è in corso. Di seguito il calendario.

WORLD SKATEBOARDING TOUR 2025: LE DATE

WST Ostia Park Pro Tour 1-8 giugno 2025

WST Rome Street Pro Tour 8-15 giugno 2025

WST Washington DC Park World Championship 19-26 settembre 2025

WST Washington DC Street World Championship 21-28 settembre 2025