Sport in tv oggi (mercoledì 19 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 19 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i Mondiali di curling femminile in Corea del Sud con un doppio impegno per l’Italia, mentre in Engadina entrano nel vivo i Mondiali di sci freestyle. Per le discipline invernali andrà seguita anche la sprint di Tallinn per la Coppa del Mondo di sci di fondo.

Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con la Milano-Torino e la Danilith Nokere Korse, mentre gli amanti del tennis si gusteranno l’ATP Masters 1000 e il WTA 1000 di Miami con i primi italiani in campo. Per il volley spazio agli impegni europei di Civitanova (finale di ritorno della Challenge Cup) e Trento (semifinale di ritorno della CEV Cup), oltre a Novara-Chieri dei playoff femminili.

Gli eventi europei di basket, i quarti della Coppa Italia di calcio a 5 e Italia-Ungheria delle qualificazioni ai Mondiali di calcio a 5 femminile completeranno il quadro. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 19 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 19 marzo

01.00 CURLING (Mondiali femminili) – Dodicesima giornata: Danimarca-Giappone, Cina-USA, Corea del Sud-Canada, Svezia-Lituania (diretta streaming su World Curling Channel)

06.00 CURLING (Mondiali femminili) – Tredicesima giornata: Scozia-USA, Danimarca-Corea del Sud, Svizzera-Norvegia, Turchia-Italia (diretta streaming su World Curling Channel)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open di Svizzera (diretta streaming su BWF Tv)

10.00 SCI FREESTYLE (Mondiali) – Slopestyle maschile in Engadina, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

10.35 CICLISMO FEMMINILE – Danilith Nokere Korse (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 12.15; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 12.15)

11.00 CURLING (Mondiali femminili) – Quattordicesima giornata: Giappone-Scozia (diretta streaming su World Curling Channel, Discovery+)

11.00 CURLING (Mondiali femminili) – Quattordicesima giornata: Lituania-Cina, Norvegia-Canada, Italia-Svezia (diretta streaming su World Curling Channel)

11.10 BASEBALL (MLB) – Chicago Cubs-Los Angeles Dodgers (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 SCI FREESTYLE (Mondiali) – Moguls maschile/femminile in Engadina, finali (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.50 CICLISMO – Milano-Torino (diretta tv su Eurosport 2 e RaiSportHD dalle ore 14.20; diretta streaming su Discovery+, Rai Play Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.20)

12.55 CICLISMO – Danilith Nokere Korse (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.00)

14.00 SNOOKER – The Players Championship, primo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Tallinn, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

15.30 CALCIO (Qualificazioni Europei U17) – Italia-Slovacchia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Miami, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Bellucci-Tseng (secondo match dalle ore 16.00), Cinà-Comesana (secondo match dalle ore 16.00)

16.00 TENNIS – WTA 1000 Miami, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

16.00 CALCIO A 5 FEMMINILE (Qualificazioni Mondiali) – Italia-Ungheria (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

17.00 CALCIO (Qualificazioni Europei U19) – Italia-Lettonia (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

17.00 VOLLEY (CEV Cup, semifinale di ritorno) – Ziraat Bank Ankara-Trento (diretta streaming su Euro Volley Tv, DAZN)

18.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Tallinn, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 VOLLEY (Champions League, ritorno quarti di finale) – Projekt Varsavia-Halkbank Ankara (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 CALCIO A 5 (Coppa Italia, quarti di finale) – Ecocity Genzano-Sandro Abate (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

18.30 BASKET (Champions League) – Due partite: Petkim-Tenerife, Wurzburg-Promitheas (diretta streaming su DAZN)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League, andata quarti di finale) – Wolfsburg-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

20.00 SNOOKER – The Players Championship, primo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET (Champions League) – Nanterre-Murcia (diretta streaming su DAZN)

20.00 PALLANUOTO (Champions League) – Savona-Barceloneta (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1 femminile) – Trieste-Ekipe Orizzonte Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO A 5 (Coppa Italia, quarti di finale) – Meta Catania-Roma 1927 (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, playoff scudetto) – Quarti di finale, gara-3: Novara-Chieri (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 VOLLEY (Challenge Cup, finale di ritorno) – Civitanova-Lublino (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

20.30 BASKET (Champions League) – Tortona-AEK Atene (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY (Champions League, ritorno quarti di finale) – Jastrzebski-Wegiel (diretta streaming su Euro Volley Tv)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League, andata quarti di finale) – Manchester City-Chelsea (diretta streaming su DAZN)