LIVE Ankara-Trento, CEV Cup volley 2025 in DIRETTA: ritorno infuocato che vale la finale

Buongiorno! Benvenute e benvenuti alla diretta live testuale del match Ankara-Trento, sfida valevole per la semifinale di ritorno della CEV Cup. Trento cerca la finalissima ed il rilancio dopo la sconfitta contro Cisterna ma bisogna arginare un ambiente caldo ed un avversario di livello. Si parte dal 3-2 dell’andata, in favore di Trento. Semaforo verde alle 19.00 italiane! Buon divertimento da Michelangelo D’Agostino!

Piuttosto chiara l’analisi pre-gara di Mister Fabio Soli: “Servirà grande attenzione e determinazione sin da dubito. Toccherà essere aggressivi per provare a mettere in difficoltà Ankara. Loro hanno grande valore e l’hanno dimostrato nel match di una settimana fa”. I turchi dello Ziraat Bank Ankara hanno chiuso la regular season dell’Efeler Ligi al primo posto in classifica, a +14 dall’inseguitrice Galatasaray. 19 vittorie e 3 sole sconfitte il ruolino di marcia debordante degli uomini di Mustafa Kavaz, grandi favoriti per il successo finale nel campionato turco. Un avversario tosto ed efficace in tutti i fondamentali, servirà la miglior versione di Trento.

Dopo la sconfitta contro Cisterna di Latina, in gara -2 nei quarti di finale dei play-off Scudetto gli uomini di Soli volano nella capitale turca per provare a strappare il pass per la finale di CEV Cup. Si parte dal 3-2 in favore di Trento, maturato dopo il match disputatosi una settimana fa in Italia. Sarà, di fatto, una sorta di gara secca (in virtù del risultato dell’andata), una vera e propria finale. Per volare in finale, gli uomini di Soli devono ”semplicemente” vincere il match con qualsiasi di tipo di punteggio e senza calcoli particolari: incluso il tie-break. Da evitare una vittoria dei turchi per 3-0/3-1 che eliminerebbe Trento dalla competizione. In palio la doppia finalissima con la vincente del confronto Tour-Rzeszow.

