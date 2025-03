LIVE Sci di fondo, Sprint tl Tallin 2025 in DIRETTA: Pellegrino può lasciare il segno in Estonia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera in programma a Tallin, penultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2024-2025 prima del gran finale di Lahti. Dopo tanta Norvegia, tra Mondiale di Trondheim e la tappa di Oslo, la Coppa del Mondo di sci di fondo riparte dall’Estonia, nella suggestiva cornice della capitale Tallin, città di grande rilevanza anche dal punto di vista storico e turistico.

In campo maschile l’armata norvegese, con a capo Johannes Høsflot Klæbo, che punta all’ennesima sfera di cristallo di specialità, cerca l’ennesimo altro dominio assoluto in questo format di gara. Tra gli outsider di lusso nella sprint Federico Pellegrino che arriva dalla medaglia d’argento mondiale e dalle buonissime prove di Oslo ed ha ancora la possibilità di puntare al podio nella classifica generale di Coppa del Mondo se riuscirà a sfruttare al meglio le due sprint in programma in queste due settimane. La tappa svedese di Coppa del Mondo proporrà tra venerdì 14 e domenica 16 febbraio nell’ordine una sprint in tecnica libera, una prova individuale in tecnica classica sui 10km ed una mass start skating sulla doppia distanza.

Johannes Høsflot Klæbo è in grado di vincere su tutti i terreni, dalla sprint alla 50 km ed è uscito con una grande condizione dai Mondiali di casa in cui ha fatto incetta di titoli. Tutta la sua preparazione e tutto il suo inverno sono stati improntati a raggiungere la manifestazione iridata al 100% della condizione, ma il norvegese a questo punto non si ferma e vuole continuare a vincere. Sarà dunque il favorito numero uno anche oggi. Per il podio ci sono tanti pretendenti, oltre ai norvegesi, dai francesi Chanavat e Chappaz, allo svizzero Riebli, alla batteria dei finlandesi, capitanata dal bronzo mondiale Vuorinen, fino ad arrivare agli statunitensi.

In campo femminile si preannuncia una sfida alquanto divertente e incerta: sulla neve estone e dopo una stagione non certo spumeggiante come quelle passate, l’armata svedese cercherà di imporre la propria legge, anche se la norvegese Kristine Stavaas Skistad potrebbe creare qualche grattacapo all’armata scandinava. All’appello manca la campionessa del mondo Jonna Sundling ma attenzione a Hagstroem, Ribom, Lundgren e Dahlqvist che puntano al podio. Occhio alla leader della Coppa di specialità, la finlandese Joensuu, alla tedesca Gimmler, alla svizzera Faehndrich e alle norvegesi L. Weng e Myhrvold che cercheranno di rompere le uova nel paniere alla squadra di casa

Sono sei gli atleti convocati dal responsabile tecnico Markus Cramer per l’appuntamento estone, con Federico Pellegrino a guidare il gruppo azzurro che comprenderà anche Davide Graz, Simone Daprà, Michael Hellweger e Martino Carollo in campo maschile, mentre tra le donne sarà al via una sola azzurra, Federica Cassol.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera in programma a Tallin, penultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2024-2025: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 15.30 con le qualificazioni. Dalle 18.00 la fase finale. Buon divertimento!