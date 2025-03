Sport in tv oggi (martedì 25 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi martedì 25 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sul gigante femminile di Sun Valley: Federica Brignone sfiderà la neozelandese Alice Robinson per la conquista della Coppa del Mondo di specialità, dopo aver già festeggiato la Sfera di Cristallo generale. I Mondiali di sci freestyle proporranno le qualificazioni del Big Air maschile di snowboard.

Prosegue il Masters 1000 di Miami per gli amanti del tennis: Musetti sfiderà Djokovic e Berrettini incrocerà de Minaur agli ottavi, Paolibi se la docra vedere con Linette ai quarti. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la Settimana Coppi & Bartali e la Volta a Catalunya. In serata l’Olimpia Milano incrocerà il Real Madrid nell’Eurolega di basket, mentre Novara sarà impegnata nella finale d’andata della CEV Cup di volley femminile.

Il calcio propone le qualificazioni ai Mondiali 2026 e la finale d’andata della Coppa Italia di Serie C. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 25 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 25 marzo

11.30 SNOWBOARD (Mondiali) – Big Air maschile, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

11.50 CICLISMO – Settimana Coppi & Bartali, prima tappa: Ferrara-Bondeno (diretta streaming sul canale YouTube di CiclismoLive dalle ore 14.40; sintesi su RaiSportHD alle ore 17.40)

13.00 CICLISMO – Volta a Catalunya, seconda tappa: Banyoles-Figueres (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.15; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.15)

15.00 CALCIO (Qualificazioni Europei U19) – Francia-Italia (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

15.30 CALCIO (Qualificazioni Europei U17) – Croazia-Italia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Miami, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Musetti-Djokovic (terzo match dalle ore 17.00, il secondo non inizierà prima delle ore 19.00), Berrettini-de Minaur (quarto match dalle ore 16.00 e non prima delle ore 21.00)

16.00 TENNIS – WTA 1000 Miami, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini-Linette (secondo match dalle ore 17.00 e non prima delle ore 19.00)

16.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Sun Valley, prima manche (diretta tv su Eurosport 1, Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2026) – Moldavia-Estonia (diretta streaming su UEFA Tv)

18.00 BASKET (EuroCup) – Bahcesehir-Gran Canaria (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 BASKET (EuroCup) – Valencia-Hapoel Tel Aviv (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASKET (Champions League) – Due partite: Galatasaray-Manrisa, Rytas-Unicaja (diretta streaming su DAZN)

18.45 BASKET (Eurolega) – Fenerbahce Istanbul-Paris (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Eurolega) – Monaco-Zalgiris Kaunas (diretta streaming su DAZN)

19.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Sun Valley, seconda manche (diretta tv su Eurosport 1, Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET (Champions League) – Reggio Emilia-Petkim Spor (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Champions League) – Tenerife-Manresa (diretta streaming su DAZN)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (CEV Cup, finale d’andata) – Novara-Alba Blaj (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

20.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, finale d’andata) – Giana Erminio-Rimini (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

20.30 BASKET (Eurolega) – Barcellona-Bayern Monaco (diretta streaming su DAZN)

20.45 BASKET (Eurolega) – Lione Villeurbanne-Olympiakos (diretta streaming su DAZN)

20.45 BASKET (Eurolega) – Partizan Belgrado-Alba Berlino (diretta streaming su DAZN)

20.45 BASKET (Eurolega) – Real Madrid-Olimpia Milano (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2026) – Cinque partite: Gibilterra-Cechia, Israele-Norvegia, Liechtenstein-Kazakhstan, Macedonia del Nord-Galles, Montenegro-Far Oer (diretta streaming su UEFA Tv)