A che ora i Mondiali di speed skating oggi in tv: programma 13 marzo, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 13 marzo, andrà in scena la prima giornata di gare dei Mondiali 2025 su singole distanze di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Hamar (Norvegia), si prospetta un day-1 già particolarmente atteso per la compagine tricolore, al via di questa rassegna iridata con non poche ambizioni, anche per quanto fatto vedere nel corso della Coppa del Mondo.

Alle ore 18.00 è prevista la prova dei 3000 metri femminili. Francesca Lollobrigida e Alice Marletti saranno al via e la romana, in particolare, punterà al podio. L’azzurra, argento olimpico su questa distanza, vorrà replicare quando fatto vedere nelle ultime uscite nel massimo circuito, sperando di trovare lo stesso feeling che c’era stato a Milwaukee (USA), dove è stata in grado di conquistare tre podi nella stessa tappa.

Immediatamente dopo sarà la volta dei 5000 metri maschili e anche in questo caso il Bel Paese punta le proprie fiches su Davide Ghiotto. Il veneto vorrà riscattarsi dopo la prestazione incolore dell’ultima tappa di Coppa del Mondo ad Heerenveen. Un riscontro che non gli ha permesso di concludere davanti a tutti nella classifica di specialità. Oltre a Ghiotto ci saranno Michele Malfatti e Riccardo Lorello, quest’ultimo in grande ascesa. Italia assente nelle due team sprint.

La prima giornata dei Mondiali 2025 di speed skating sulle singole distanza e ad Hamar (Norvegia) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1.

MONDIALI SPEED SKATING OGGI IN TV

Giovedì 13 marzo

18:00 3000m donne

19:11 5000m uomini

20:57 Team Sprint donne

21:14 Team Sprint uomini

ITALIANI IN GARA

Giovedì 13 marzo

18:00 3000m donne – Francesca Lollobrigida, Alice Marletti

19:11 5000m uomini – Davide Ghiotto, Riccardo Lorello, Michele Malfatti

20:57 Team Sprint donne – Italia assente

21:14 Team Sprint uomini – Italia assente

PROGRAMMA MONDIALI SPEED SKATING 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport