Sofia Goggia beffata dalla cancellazione: “Volevo giocarmela in pista, ma complimenti a Federica”

Sofia Goggia sperava di poter prendere il via nella discesa odierna valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025. Sulla pista di Sun Valley (Idaho, Stati Uniti), però, è il maltempo a prendere la scena. Tra la nevicata della notte e il forte vento della giornata la FIS ha dovuto depennare la discesa dal calendario.

Un vero peccato. Sia perché non abbiamo potuto assistere ad una gara davvero spettacolare, sia perché nel caso della bergamasca non c’è stata la chance di puntare alla Coppa di discesa che, invece, è andata a Federica Brignone (davanti a Cornelia Huetter) che, di pari passo, ha anche messo le mani sulla Sfera di Cristallo.

Al termine della giornata di Sun Valley la nostra portacolori ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni della FISI: “Diciamo che non gareggiare oggi è stato un po’ un peccato perchè volevo giocarmi la Coppa di discesa fino in fondo. Ad ogni modo complimenti a Federica che ha messo a segno più punti di tutte e ha meritato”.

Siamo quasi al termine dell’annata. Tempo di bilanci per la bergamasca: “La mia stagione? Diciamo che è partita bene con un secondo posto a Beaver Creek dopo il lungo stop. Peccato per il doppio zero di St. Anton, quindi bene a Cortina con una vittoria importante, peccato per il secondo posto di Garmisch. Nel complesso una annata solida. So che c’è tanto da lavorare, ma ricordo anche che ho preparato la stagione con soli 20 giorni di allenamento a Copper Mountain. Parto da un ottimo livello di sciata, ma so che devo limare qualche dettaglio. Intanto testa alle due prossime gare, iniziando dal superG di domani”.