Sofia Goggia ammette: “Ho sbagliato io tecnicamente, c’è una cosa che devo migliorare”

Sofia Goggia è rimasta fuori dalla zona punti nel superG di Sun Valley, valevole per le Finali della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca, che ha chiuso terza nella classifica di specialità alle spalle di Lara Gut-Behrami e Federica Brignone, ha commesso un grave errore nel secondo settore della pista statunitense perdendo tutta la velocità e accumulando un distacco di 3.58 al traguardo.

“L’errore di oggi non è dettato dall’infortunio dell’anno scorso o da una mancanza di preparazione. Ho proprio sbagliato io tecnicamente, non sono riuscita a prendere subito il piede sterzando e appena li ho buttati un po’ in là mi sono andati ancora più all’esterno scivolando. Lì mi sono praticamente fermata“, spiega l’azzurra ai microfoni della Rai.

“Dove c’è da sterzare un attimo con i piedi e poi prendere l’esterno devo un po’ migliorare, perché è lo stesso errore che avevo fatto nella prima prova in discesa sulla parte più ripida iniziale. Detto ciò penso di non essere mai stata sul podio nella classifica finale di superG, quindi sicuramente è stata una stagione molto solida in questa specialità nonostante due uscite. Sono contenta di come ho sciato in superG“, dichiara Goggia.