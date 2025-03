Snowboard: Tsubaki Miki sorprende Ester Ledecka nel PSL dei Mondiali

Era la rivincita della sfida del PGS ed è arrivato il pronto riscatto: Tsubaki Miki si prende ai Mondiali di PSL una spettacolare medaglia d’oro battendo nell’ultimo atto il fenomeno della disciplina Ester Ledecka.

Una Big Final tra la nipponica e la ceca, che era il remake di quella nel gigante: questa volta non c’è stata storia in favore di Miki, trionfatrice di tre Coppe del Mondo quest’anno, che aggiunge al suo palmares anche l’alloro iridato in slalom (aveva già vinto quello di gigante).

Nella Small Final la medaglia di bronzo se la prende la neerlandese Michelle Dekker: battuta la polacca Aleksandra Krol-Walas di soli quattro centesimi.

Eliminate prematuramente le italiane: Jasmin Coratti fuori ai quarti, Elisa Fava agli ottavi.