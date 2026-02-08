Snowboard, il tabellone del PGS maschile: possibile derby italiano ai quarti

L’Italia avrà quattro rappresentanti negli ottavi di finale del tabellone maschile dello slalom gigante parallelo di snowboard alpino delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno tutti gli azzurri al via delle qualificazioni sono rientrati tra i migliori 16 al termine della seconda run.

Miglior crono assoluto per l’eterno Roland Fischnaller, unico azzurro nella parte alta del tabellone, che esordirà contro lo sloveno Rok Marguc e poi negli eventuali quarti affronterà un tra il sudcoreano Kim Sangkyum e l’altro sloveno Zan Kosir.

Nel penultimo atto possibile sfida con un bulgaro, dato che nel secondo spicchio del tabellone sono presenti sia Tervel Zamfirov, che se la vedrà agli ottavi col tedesco Elias Huber, sia Radoslav Yankov, opposto al primo turno al canadese Arnaud Gaudet.

Nella parte bassa del tabellone, invece, sono inseriti gli altri tre azzurri: Maurizio Bormolini sfiderà agli ottavi l’austriaco Benjamin Karl, ed in caso di successo se la vedrà ai quarti con uno tra il sudcoreano Lee Sangho e l’altro austriaco Andreas Prommegger.

Possibile derby italiano ai quarti, infine, tra Mirko Felicetti, che al primo turno dovrà superare l’elvetico Dario Caviezel, ed Aaron March, che dovrà esordire contro lo sloveno Tim Mastnak. Possibile poi un altro derby azzurro in semifinale con Bormolini, ed a quel punto sarebbe medaglia sicura per l’Italia.

TABELLONE PGS MASCHILE SNOWBOARD OLIMPIADI 2026

1 Fischnaller Roland ITA – 16 Marguc Rok SLO

8 Kim Sangkyum KOR – 9 Kosir Zan SLO

5 Zamfirov Tervel BUL – 12 Huber Elias GER

4 Gaudet Arnaud CAN – 13 Yankov Radoslav BUL

3 Karl Benjamin AUT – 14 Bormolini Maurizio ITA

6 Lee Sangho KOR – 11 Prommegger Andreas AUT

7 Caviezel Dario SUI – 10 Felicetti Mirko ITA

2 March Aaron ITA – 15 Mastnak Tim SLO