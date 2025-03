Slopestyle: Alex Hall vince la Coppa del Mondo! Svancer si prende il titolo overall

Termina con il trionfo di Alex Hall la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità slopestyle, andata in scena questa settimana sulle nevi francesi di Tignes. Lo statunitense, grazie alla vittoria nell’ultimo appuntamento della rassegna itinerante ha così messo le mani sulla sfera di cristallo, battendo il diretto rivale Andri Ragettli, oggi secondo.

Davvero pregevole la prova del nordamericano, unico del lotto ad essersi attestato sopra quota 90 punti, raccogliendo nella seconda run 90.10, ben sei lunghezze in più dello svizzero, fermatosi a quota 83.43. Terzo posto invece per il norvegese Sebatian Schjerve, abile a stampare 83.48 superando di un’incollatura l’estone Henry Sildaru, quarto con 83.48.

Hall, così come anticipato in apertura, ha così vinto la classifica generale chiudendo i conti con 282 punti. Solo 250 invece il bottino di Ragettli, posizionatosi al posto d’onore davanti a Colby Stevenson, terzo a 229. Matej Svancer ha invece vinto la classifica overall: l’austriaco nello specifico ha conquistato 472.00 punti, precedendo il neozelandese Luca Harrington (470.00) ed Alex Ferreira (420.00). Da segnalare infine il decimo posto di Miro Tabanelli con 274.00.

Il mondo del freestyle si concentrerà adesso sui Campionati Mondiali 2025, in scena ad Engadina dal 16 al 30 marzo.