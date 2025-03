SEI FORTE FRATELLO! Miro Tabenelli trionfa in Coppa del Mondo nello stesso giorno della sorella Flora! Tripudio Italia!

Flora e Miro Tabanelli scrivono la storia dello sport italiano. Apoteosi azzurra nel Big Air a Tignes valevole per la Coppa del Mondo di freestyle con i due fratelli che salgono entrambi sul gradino più alto del podio. Dopo la vittoria di Flora, è arrivata anche quella di Miro, che firma così il suo primo successo in carriera.

Straordinaria prestazione di Miro Tabanelli, che ha trionfato con il punteggio complessivo di 188.25, ottenendo oltre 90 punti con entrambi i salti. Nella prima run l’azzurro ha concluso un Leftside 2160 da urlo da 94.75, mentre nella seconda un sensazionale Switch left double cork 1980 tailgrab da 93.50, che ha permesso così a Miro di portarsi al comando.

Al secondo posto si è infatti classificato l’americano Marc Forehand con 187.50 punti, che aveva concluso la prima run al terzo posto (94.00) e poi nella terza ha piazzato un perfetto Leftside 1800 mute da 93.50 punti, scavalcando così il neozelandese Luca Harrington per appena 50 centesimi (187.00).

Quarto posto per l’americano Troy Podmilsak con 181.00, che ha preceduto il finlandese Elias Syrja (177.25). Si chiude così una giornata trionfale per il freestyle italiano e la prossima settimana ci saranno i Mondiali, con i due fratelli che andranno a caccia di una storica medaglia d’oro.