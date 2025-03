Skicross, Simone Deromedis ha recuperato: brillante qualifica ai Mondiali! Promossa anche Jole Galli

Le avverse previsioni meteo hanno costretto gli organizzatori a rivedere in maniera massiccia il programma dei Mondiali di sci freestyle e così le qualificazioni dello skicross sono state anticipate di un giorno: si è scesi in pista oggi pomeriggio in Engadina (Svizzera), per delineare il quadro degli ammessi al tabellone a eliminazione diretta che è stato conseguentemente anticipato di ventiquattro ore e che andrà in scena venerdì 21 marzo a partire dalle ore 11.00.

C’era grande attesa per vedere le condizioni di forma di Simone Deromedis, presentatosi in terra elvetica per difendere il titolo conquistato due anni fa in Georgia. Il fuoriclasse trentino era reduce dalla brutta botta alla schiena rimediata durante la gara-1 di Craigleith e che nei fatti gli aveva impedito di disputare la gara-2 in Canada valida per la Coppa del Mondo. L’azzurro sembra essersi ripreso al meglio e ha concluso il turno preliminare in terza posizione con il tempo di 58.90, ad appena nove centesimi di ritardo dal padrone di casa Ryan Regez (58.81) e in scia al giapponese Ryo Sugai (58.87).

Il nostro portacolori si è lasciato alle spalle due rivali di rango come il francese Youri Duplessis Kergomard (quarto a 0.21) e lo svedese David Mobaerg (quinto a 0.27), più attardati il canadese Kevin Drury (ottavo a 0.41) e l’altro svizzero Alex Fiva (nono a 0.51). Il canadese Reece Howden e il tedesco Florian Wilmsmann, ovvero i due grandi rivali di Simone Deromedis per la conquista della Sfera di Cristallo, non hanno brillato in questo turno: il nordamericano è undicesimo a 0.57 dal leader, mentre il teutonico non è andato oltre la 22ma piazza a 1.03. Hanno superato il turno anche Dominik Zuech (14mo a 0.68), Federico Tomasoni (24mo a 1.20), Yanick Gunsch (25mo a 1.28) ed Edoardo Zorzi (30mo a 1.65).

Sul fronte femminile Jole Galli, in stagione capace di regalarsi la soddisfazione della prima vittoria in Coppa del Mondo, è stata promossa senza particolari difficoltà, siglando il settimo tempo a 1.14 dalla svizzera Fanny Smith (1:02.67), che sembra essere la grande favorita della vigilia. La padrona di casa ha preceduto le canadesi India Sherret (a 0.22) e Courtney Hoffos (a 0.52), poi un terzetto francese composto da Marielle Berger Sabbatel (a 0.89), Jade Grillet Aubrt (a 1.01) e Anouck Errard (1.10). Promosse, tra le altre, anche la tedesca Daniel Maier (decima a 1.32) e l’austriaca Katrin Ofner (tredicesima a 1.59).