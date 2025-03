Sci freestyle, Miro Tabanelli si qualifica alla finale di slopestyle dei Mondiali

Miro Tabanelli si è qualificato alla finale dello slopestyle ai Mondiali 2025 di sci freestyle, in corso di svolgimento in Engadina (Svizzera). L’azzurro ha concluso al sesto posto la propria batteria con il punteggio di 75.82 ottenuto sul primo salto, mentre nel secondo si è fermato a 60.95. I primi otto di ogni serie superavano il turno e così il nostro portacolori si è guadagnato di lottare per le medaglie nell’atto conclusivo che andrà in scena sabato 22 marzo (ore 12.30)

Il 20enne emiliano, reduce dalla vittoria nella tappa della Coppa del Mondo di Big disputata lo scorso 13 marzo a Tignes, è riuscito a distinguersi in questa specialità dove non è mai andato oltre la nona piazza nel massimo circuito internazionale itinerante (lo scorso anno a Tignes). L’azzurro ha così emulato la sorella minore Flora, che in mattinata aveva staccato il pass per la finale con il miglior punteggio del turno preliminare.

Il nostro portacolori ha chiuso alle spalle dello svizzero Andri Ragettli (84.68), del neozelandese Luca Harrington (81.72), dello statunitense Mac Forehand (79.36), del norvegese Sebastian Schjerve (79.15) e dell’estone Henry Sildaru (77.25), precedendo il norvegese Tormod Frostad (72.57) e lo statunitense Hunter Henderson (68.58). Dall’altra batteria, invece, sono stati promossi lo statunitense Alex Hall (81.97), il norvegese Birk Ruud (80.90), lo svizzero Fabian Boesch (79.22), il canadese Evan Mceachran (76.77), lo statunitense Troy Podmilsak (72.68) e il neozelandese Ben Barclay (67.34).