Skicross, Simone Deromedis perde la testa in Coppa del Mondo. Jole Galli quarta a Craigleith

Jole Galli ha concluso al quarto posto nella gara-2 di Craigleith, dove è andata in scena la terzultima prova della Coppa del Mondo di skicross. L’azzurra è uscita male dal cancelletto di partenza, ha faticato sulle strutture iniziali del tracciato e così è scivolata subito in fondo al gruppo in finale, vedendo scappare via le rivali e non riuscendo più a lottare per il podio.

La livignasca sperava di tornare in top-3 dopo la terza piazza conquistata ieri nella gara-1 disputata in Canada e ha così mancato l’appuntamento con il sesto podio della stagione (spiccano le vittorie in Val di Fassa e a Gudauri). La nostra portacolori ha portato a casa cinquanta punti ed è riuscita a balzare al terzo posto in classifica generale, operando il sorpasso sulla tedesca Daniela Maier.

La svizzera Fanny Smith ha vinto di forza davanti alle padrone di casa Courtney Hoffos e Abby Mcewen, bissando il successo ottenuto ieri e prendendosi di forza la testa della graduatoria con 916 punti: ora il vantaggio nei confronti della canadese India Sherret è di cinquanta lunghezze quando al termine della stagione mancano due gare (29-30 marzo a Idre Fjall, Svezia).

Simone Deromedis non è purtroppo riuscito a gareggiare a causa dei postumi della caduta rimediata nella gara-1 di ieri: il trentino era incappato in un’intraversata in approccio a uno degli ultimi salti nei quarti di finale ed era caduto pesantemente sulla propria schiena, si è sottoposto a degli accertamenti e oggi non era nelle condizioni fisiche per potersi cimentare nel tabellone a eliminazione diretta.

Il Campione del Mondo si è comunque presentato al cancelletto di partenza e si è subito rialzato nel suo ottavo di finale, chiudendo così al 24mo posto complessivo e portando a casa soltanto sette punti. Simone Deromedis ha così perso la vetta della classifica generale, perché i suoi due rivali diretti hanno fatto primo e secondo: il tedesco Florian Wilsmann ha battuto il canadese Reece Howden, dopo che lo svedese David Mobaerg è caduto quando era comodamente al comando della finale.

Il teutonico è balzato al comando con 850 punti, 12 lunghezze in più del nordamericano e 25 in più del nostro portacolori. La lotta per la Sfera di Cristallo si infiammerà tra due fine settimana a Idre Fjall, la speranza è che Simone Deromedis recuperi le forze per potersela giocare fino in fondo nelle ultime due gare in calendario. Prima ci saranno però i Mondiali in Egandina, dove l’azzurro sarà chiamato a difendere il titolo conquistato due anni fa.