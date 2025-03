Skicross, sfuma il sogno di Simone Deromedis. Howden vince in Svezia e conquista la Coppa del Mondo

Simone Deromedis non è riuscito nell’impresa di conquistare la Coppa del Mondo di skicross, al termine di una stagione in cui è stato fantastico protagonista con tre vittorie e nove podi prima della giornata odierna. Il fuoriclasse trentino era chiamato a un compito estremamente difficile nella gara-2 di Idre Fjaell (Svezia): recuperare 33 punti al canadese Reece Howden, che ieri era riuscito a prendere un po’ di margine in classifica imponendosi nel primo atto in terra scandinava proprio davanti al nostro portacolori.

L’azzurro e il nordamericano sono arrivati in pompa magna alla finale, che aveva dunque tutti i tratti dello scontro diretto totale per la conquista della Sfera di Cristallo: Deromedis avrebbe dovuto vincere e il suo rivale non doveva andare oltre la terza piazza. Il nostro portacolori non è scattato benissimo e ha faticato sulle strutture iniziali, dove il canadese Kristofor Mahler si è fatta valere, prendendo il comando della prova davanti a Howden e al francese Youri Duplessis Kergomard.

Deromedis ha provato a rientrare sulle code del gruppo e nell’ultimo intermedio è stato anche particolarmente veloce, ma davanti Howden ha superato Mahler di forza e negli ultimi metri si è meritato il successo davanti al transalpino. L’azzurro, Campione del Mondo nel 2023, è riuscito ad arpionare il terzo posto e il decimo podio stagionale precedendo Mahler, ma si tratta di una piccola consolazione. Il trofeo finisce nelle mani di Howden con 73 punti di vantaggio nei confronti di Simone Deromedis, il quale paga a carissimo prezzo la caduta rimediata nella gara-1 di Craighleith un paio di settimane fa.

L’azzurro si era fatto male la schiena e il fianco in quel quarto di finale e il giorno dopo non era riuscito nei fatti a disputare la gara-2, perdendo un sacco di punti che si sono poi rivelati decisivi e che hanno condizionato anche la rassegna iridata dello scorso weekend. Sfuma il sogno di vedere un italiano alzare al cielo la Coppa del Mondo di skicross (specialità che ammireremo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026) per la prima volta nella storia.

Jole Galli ha concluso la gara femminile al sesto posto, terminando la small final alle spalle della francese Marielle Berger Sabbatel. L’azzurra era stata eliminata in semifinale, non riuscendo a esprimersi al meglio nel confronto con la svizzera Talina Gantenbein, la tedesca Daniela Maier e la svedese Uma Kruse Een. La livignasca ha concluso una stagione decisamente brillante, condita da due vittorie (in Val di Fassa e a Gudauri) e cinque podi complessivi.

La nostra portacolori si è meritata il quarto posto in classifica generale, mentre la Sfera di Cristallo ha preso la via della Svizzera. A conquistare la Coppa del Mondo è stata una formidabile Fanny Smith, che oggi si è imposta davanti alla canadese Courtney Hoffos e alla connazionale Talina Gantenbein. La fresca Campionessa del Mondo ha vinto la quarta gara stagionale, precedendo in classifica la tedesca Daniela Maier (oggi quarta), la quale ha scavalcato in graduatoria l’infortunata canadese India Sherret.