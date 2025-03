Sintayehu Vissa ha firmato il record italiano del miglio, correndo in 4:21.51 a Boston (USA): l’azzurra ha ritoccato il già suo primato nazionale al coperto sui 1.609,344 metri (4:24.54 nel 2023), ma ha anche migliorato la storica prestazione all’aperto di cui Gabriella Dorio si rese protagonista a Viareggio nel 1980 (4:23.29).

La nostra portacolori, che già detiene il record italiano dei 1500 metri outdoor (3:58.11 alle Olimpiadi di Parigi 2024), ha chiuso al secondo posto l’evento Last Chance Indoor andato in scena al Boston University-Track & Tennis Center, alle spalle della statunitense Heather Maclean (4:17.01) e davanti alla neozelandese Maia Ramsden (4:21.56).

Si tratta del terzo record italiano del mezzofondo femminile ritoccato in questa prima parte del 2025, dopo che Marta Zenoni si era scatenata sui 1500 metri indoor (4:03.59 in Lussemburgo) e Nada Battocletti aveva timbrato 8:30.82 sui 3000 metri a Lievin. La 28enne ha fornito ottime indicazioni in vista della stagione all’aperto, visto che non sarà protagonista agli imminenti Europei Indoor, in programma ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo.