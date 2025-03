Massimo Stano forza un ritmo da record del mondo, poi il crollo. Fortunato supera Damilano

Massimo Stano è andato all’arrembaggio nella 20 km di marcia andata in scena nella notte italiana a Taicang (Cina), rendendosi protagonista di una sfuriata iniziale su ritmi micidiali. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 è andato all’attacco subito dopo la partenza, forzando l’andatura con un incedere impressionante: primo chilometro coperto in 3:51, secondo e terzo in 3:49, il quarto in 3:47 e al quinto è transitato in 19:06, ovvero tre secondi sotto lo split del record del mondo siglato settimana scorsa dal giapponese Toshikazu Yamanishi.

Il fuoriclasse pugliese, che in questa località conquistò la medaglia di bronzo ai Mondiali a squadre nel 2018, ha continuato a viaggiare forte, anche se ha rallentato leggermente, mantenendo un 3:56 di media nei successivi cinque chilometri e a metà gara il cronometro recitava 38:45. Sfumata la possibilità di un tempo da brividi, a quel punto era comunque ampiamente sotto al 39:22 con cui transitò un anno fa in occasione del record italiano (1h17:26).

La cavalcata solitaria in una mattinata caratterizzata da una temperatura sopra i 15 °C si fa però pesante, il poliziotto inizia a coprire i chilometri intorno ai quattro minuti e al quindicesimo passa in 58:37. Gli avversari da dietro risalgono e l’azzurro viene progressivamente superato, faticando tantissimo nel finale e chiudendo al settimo posto con il tempo di 1h18:28. La gara è stata poi vinta dal padrone di casa Wang Zhaohao in 1h17:30, davanti ai connazionali Cui Lihong (1h17:33) e Qian Haifeng (1h17:58).

Massimo Stano era al debutto stagionale, mentre Lorenzo Fortunato era reduce dal record del mondo sui 5.000 metri di marcia indoor siglato settimana scorsa ai Campionati Italiani Assoluti di Ancona. Il 30enne ha chiuso in undicesima posizione con il nuovo personale di 1h18:49, diventando così il terzo italiano di sempre: meglio di lui soltanto Stano e Alex Schwazer (ha scavalcato Maurizio Damilano nelle liste nazionali all-time), ha ritoccato di dieci secondi il suo primato che risaliva al maggio 2023 e ha anche conseguito il minimo per i Mondiali di settembre a Tokyo.

Ricordiamo che questa stagione è l’ultima in cui si gareggia sui 20 km, dal prossimo anno si passerà ai 21,097 km e debutterà la 42,195 km, che rimpiazzerà a tutti gli effetti la poco fortunata 35 km, di cui Massimo Stano è stato Campione del Mondo nel 2022. La marcia non sarà presente a Europei e Mondiali Indoor che ci accompagneranno nelle prossime settimane, rivedremo all’opera i due azzurri nel corso della primavera in eventi ancora da ufficializzare.