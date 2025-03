Scozia-Galles oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2025: orario, programma, streaming

A chiudere il sabato del Guinness Sei Nazioni 2025 allo stadio Murrayfield di Edimburgo saranno i padroni di casa della Scozia e il Galles. Una sfida tra due formazioni deluse dal torneo sin qui, con gli scozzesi che sognavano di giocarsi il titolo fino alla fine, mentre i gallesi sono reduci da tre sconfitte e rischiano di continuare una striscia negativa che dura da tutto il 2024.

C’è, dunque, poco in palio a Edimburgo oggi, anche se entrambe le formazioni vogliono conquistare una vittoria fondamentale sia per il morale sia per l’onore. Occhi puntati soprattutto su Finn Russell, con l’apertura scozzese messa nel mirino di stampa e tifosi dopo il ko subito contro l’Inghilterra e che è chiamata a una prova di livello. Di contro, il Galles è letteralmente spalle al muro per evitare l’ennesimo ko, con l’ultima vittoria che risale ai Mondiali 2023.

Calcio d’inizio fissato allo stadio di Edimburgo alle ore 17.45 di sabato 8 marzo. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Max (canale 205), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV.

CALENDARIO SEI NAZIONI RUGBY 2025

Sabato 8 marzo

Ore 17:45 Scozia-Galles – Diretta tv su Sky Sport Max (canale 205)

