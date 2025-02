Sei Nazioni 2025, sarà corsa a tre per la conquista del titolo

Si è disputato nel weekend il terzo turno del Guinness Sei Nazioni 2025 e i risultati sui campi d’Europa hanno delineato quella che sarà la corsa per il titolo. Le vittorie di Irlanda, Inghilterra e Francia, infatti, lanciano le tre formazioni verso un appassionante sprint finale, con i campioni in carica irlandesi favoriti, ma attenzione a una Francia rinata e un’Inghilterra cinica.

Soffre, si spaventa, ma resta imbattuta l’Irlanda, che sale a quota 14 punti dopo la vittoria per 18-27 a Cardiff contro un Galles volenteroso, ma nulla più. Dopo essere andati al riposo in svantaggio 13-10, nella ripresa gli irlandesi hanno fatto valere la loro superiorità e ora sono i favoriti d’obbligo per il titolo e si giocheranno tutto tra due settimane a Dublino nello scontro diretto contro la Francia.

Francia che ha dominato all’Olimpico di Roma, vincendo 24-73, e che è salita a quota 11 punti. Pesa tantissimo il ko di misura subito a Twickenham due settimane fa per i Bleus, ora obbligati non solo a vincere a Dublino, ma anche a pensare ai punti di bonus per provare il colpaccio. In corsa anche l’Inghilterra, a quota 10, che nonostante le 3 mete a 1 subite si è imposta 16-15 contro una Scozia che ha veramente tanto da recriminare e che ha pagato gli errori al piede di Finn Russell.

Scozia che, così, è fuori dai giochi al quarto posto con 6 punti e che precede l’Italia, ferma a quota 4 e il Galles, ultimo a 1 punto. Queste tre squadre si giocheranno il non invidiabile traguardo di non arrivare ultimi, con gli scozzesi che magari sognano almeno un posto sul podio, visto che giocheranno in casa contro un Galles in disarmo tra due settimane.