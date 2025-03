Sci freestyle, Miro Tabanelli fuori dalla finale del Big Air ai Mondiali. Non basta una superba terza run

Miro Tabanelli non è riuscito a qualificarsi alla finale del Big Air ai Mondiali 2025 di sci freestyle, in corso di svolgimento in Engadina (Svizzera). L’azzurro si era presentato con grandi ambizioni in terra elvetica e puntava a essere grande protagonista in questa specialità, soprattutto dopo aver vinto l’ultima gara di Coppa del Mondo in quel di Tignes. A differenza di quanto successo in Francia, però, l’emiliano ha faticato a ingranare ed è rimasto fuori dalla lotta per le medaglie.

Il fratello maggiore di Flora, che ieri era riuscita a staccare il biglietto per l’atto conclusivo di sabato sera, è stato strepitoso nella terza run (93.75) dopo il 79.75 in apertura e il 56.50 nella terza prova, ma purtroppo non è bastato per meritarsi la partecipazione agli atti conclusivi. L’azzurro ha così chiuso al settimo posto con il punteggio complessivo di 173.50 nella propria heat, a un paio di punti dal neozelandese Ben Barclay (157.75), ultimo ad avere superato il turno in quella serie.

A primeggiare seconda heat è stato il neozelandese Luca Harrington (183.00) davanti agli statunitensi Mac Forehand (180.00) e Troy Podmilsak (177.50) e al padrone di casa Andri Ragettli (176.50). Dalla prima heat sono stati promossi il norvegese Birk Ruud (176.50), il finlandese Elias Syrja (175.00), il francese Matias Roche (173.75), lo statunitense Alex Hall (173.50) e il francese Timothe Sivignon (173.00).