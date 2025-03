Sci freestyle, Melville Ives e Li primeggiano nelle qualificazioni dell’halfpipe ai Mondiali

In Engadina (Svizzera) proseguono i Mondiali di sci freestyle, la giornata odierna è stata caratterizzata dalle qualificazioni dell’halfpipe che hanno delineato il quadro dei partecipanti alle finali in programma domenica 30 marzo. In questa specialità non sono presenti atleti italiani, l’attenzione è tutta rivolta verso il Big Air: Flora Tabanelli andrà a caccia delle medaglie nell’atto conclusivo in programma domani alle ore 19.30.

Sul fronte maschile il neozelandese Finley Melville Ives ha fatto il vuoto (97.00) precedendo il connazionale Luke Harrold (90.00) e lo statunitense Alex Ferreira (88.00). A seguire l’estone Henry Sildaru (86.25) e gli statunitensi David Wise (85.00), Nick Goepper (82.50) e Hunter Hess (81.75). Il quintetto canadese è costretto a inseguire: Brendan Mackay (79.75), Dylan Marineau (79.00), Andrew Longino (77.00), Quincy Barr (71.50) e Noah Bowman (67.00). Si sono qualificati alla finale anche il giapponese Toma Matsuura (66.50), lo svizzero Rafael Kreienbuehl (66.25), il cinese Haipeng Sheng (59.75) e l’austriaco Samuel Baumgartner (59.00).

Tra le donne la migliore è stata la cinese Fanghui Li, che con il punteggio di 95.00 ha preceduto la britannica Zoe Atkin (93.75) e la canadese Rachael Karker (86.00), poi a seguire la cinese Kexin Zhang (84.25) e il terzetto canadese con Cassie Sharpe (83.75), Dillan Glennie (83.25) e Amy Fraser (80.00). Hanno staccato il pass per la finale anche le statunitensi Svea Irving (79.50) e Kate Gray (78.25), le cinesi Zihan Chen (78..75) e Yishan Liu (73.75), la neozelandese Mischa Thomas (71.00).