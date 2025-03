Sci freestyle, Flora Tabanelli si qualifica alla finale del Big Air ai Mondiali: si lotta per le medaglie

Flora Tabanelli si è qualificata alla finale del Big Air ai Mondiali di sci freestyle, in corso di svolgimento in Engadina (Svizzera). Dopo aver accarezzato il podio nello slopestyle iridato durante la scorsa settimana, la 17enne emiliana ha avuto modo di distinguersi nel turno preliminare della sua specialità di riferimento, di cui detiene la Sfera di Cristallo e in cui è riuscita a vincere due gare in stagione nel massimo circuito internazionale itinerante.

La vincitrice della Coppa del Mondo park&pipe ha marcato il terzo punteggio: 167.75 per l’azzurra che, dopo un primo salto non impeccabile (79.75, settimo riscontro parziale) e una seconda prova sottotono (62.50), è riuscita a rientrare tra le migliori otto classificate grazie a una pregevole terza run premiata con un totale di 88.00. La nostra portacolori tornerà in scena sabato 29 marzo (ore 19.30) in occasione della finale, con il chiaro obiettivo di conquistare una medaglia.

Flora Tabanelli ha chiuso in scia alla svizzera Sarah Hoefflin (169.00) e alla canadese Megan Oldham (168.50), appena davanti alla cinese Mengting Liu (166.25) e alla finlandese Anni Karava (165.00). Hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo anche la canadese Olivia Asselin (161.75), l’austriaca Lara Wolf (160.00) e la cinese Linshan Han (158.75). Ricordiamo che questa è la prima partecipazione ai Mondiali assoluti per l’azzurra, che ha conquistato l’oro nel Big nelle ultime due rassegne iridate juniores.