Sci freestyle, Gravenfors e Kauf al comando nelle qualificazioni dei Mondiali. Kingsbury insegue nelle moguls

In Engadina (Svizzera) sono incominciati i Mondiali di sci freestyle, ad aprire le danze sono state le qualificazioni delle moguls, disciplina in cui l’Italia non è rappresentata. Il Bel Paese dovrà aspettare Big Air e slopestyle per ammirare i fratelli Flora e Miro Tabanelli, mentre nello skicross i riflettori saranno puntati su Simone Deromedis e Jole Galli.

Sul fronte maschile il grande favorito è il canadese Mikael Kingsbury, che ha chiuso il turno preliminare in seconda posizione con il punteggio di 80.54. A fare meglio del grande dominatore della specialità nell’ultimo decennio è stato lo svedese Filip Gravenfors (81.33), mentre lo statunitense Nick Page ha concluso al terzo posto (79.09). Tra i big sono stati promossi anche il giapponese Ikuma Horishima (quarto, 78.75) e l’australiano Matt Graham (sesto, 77.02), va annotato che c’è stato un lungo ritardo a causa di un improvviso rovescio meteorologico.

Tra le donne, invece, la statunitense Jaelin Kauf sembra avere una marcia in più e svetta con 75.77 davanti alla giapponese Rino Yanagimoto (72.42) e alla francese Perrine Laffont (72.37), mentre la canadese Maia Scwinghammer (71.09) e la giapponese Haruka Nakao (69.05) inseguono insieme all’australiana Charlotte Wilson (69.02) e alla statunitense Tess Johnson (68.85). Hanno superato il turno i migliori venti, domani andranno in scena le finali che metteranno in palio le medaglie.