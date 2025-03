Sci di fondo oggi in tv, Mondiali 2025: orario 50 km femminile, programma, tv, streaming, italiane in gara

Ultimo atto. Stavolta i Mondiali di sci di fondo finiscono per davvero, e lo fanno con la 50 km a tecnica libera femminile con partenza di massa, ben accolta dal pubblico generale se non altro perché ci sarà molto da vedere sulla lunga distanza.

Certo, c’è un fattore da considerare: il ristrettissimo campo partenti. Saranno infatti appena in 35 a prendere il via, soprattutto suddivise tra il duo Norvegia-Svezia (Johaug, Karlsson e le altre ci proveranno) e la variabile impazzita Jessie Diggins, di tutto capace. L’Italia è al via con la sola Maria Gismondi.

La 50 km femminile dei Mondiali di Trondheim 2025 si disputerà oggi alle ore 11:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 2. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay Sport 3, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO 50 KM FEMMINILE MONDIALI TRONDHEIM 2025

Domenica 9 marzo

Ore 11:30 50 km tl Mass Start femminile – Diretta tv su Eurosport 2

PROGRAMMA MONDIALI TRONDHEIM 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay Sport 3

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANE IN GARA

21 Maria Gismondi