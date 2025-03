Johannes Hoesflot Klaebo, l’invincibile: la 50 km dei Mondiali spalanca le porte dell’immortalità

Johannes Hoesflot Klaebo completa il filotto di ori e vince anche la 50 km maschile in tecnica libera con partenza in linea dei Mondiali 2025 di sci nordico, che comprende le gare di sci di fondo, in corso a Trondheim, in Norvegia. In casa Italia il migliore è Martino Carollo, 28°.

La vittoria va al norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che nel finale fiacca la resistenza dei compagni di viaggio e vince praticamente per distacco in 1:57″47″1, con 2″1 di margine sullo svedese William Poromaa, che conquista la medaglia d’argento ed impedisce il poker dei padroni di casa.

Seguono, infatti, altri tre norvegesi: bronzo a Simen Hegstad Krueger, terzo a 8″5, mentre resta ai piedi del podio Martin Loewstroem Nyenget, quarto a 18″6, infine cede negli ultimi chilometri dopo aver tirato a lungo Harald Oestberg Amundsen, quinto a 51″8. Oltre i 2′ di ritardo tutti gli altri concorrenti.

Molto attardati tutti gli azzurri in gara quest’oggi: in casa Italia il migliore è Martino Carollo, 28° a 9’55″2, proprio davanti a Simone Daprà, 29° a 9’56″3. Più indietro, invece, Giovanni Ticcò, 34° a 10’39″4, e Paolo Ventura, 37° a 11’05″6.