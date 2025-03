Sci di fondo oggi in tv, Mondiali 2025: orari skiathlon maschile, programma, tv, streaming, italiani in gara

Cominciano le gare distance a Trondheim, dove riprendono in grande stile i Mondiali di sci di fondo. Dopo gli ori di Jonna Sundling nella sprint femminile e di Johannes Hoesflot Klaebo in quella maschile, è tempo di dedicarsi alla gara skiathlon in tema di uomini.

Per l’Italia ritorna in scena Federico Pellegrino, che può già fregiarsi di una medaglia avendo portato a casa l’argento nella competizione più veloce. Chiaramente molto meno facile il compito nella gara sulle due tecniche, nella quale è affiancato in casa Italia da Elia Barp, Davide Graz e Simone Daprà, con soprattutto i primi due in cerca di un buon risultato. Rimane però una domanda: ci sarà qualcuno in grado di fermare lo squadrone norge? 102 i fondisti al via.

La gara skiathlon maschile dei Mondiali di Trondheim 2025 si disputerà oggi dalle ore 14:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e su RaiSport. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

Guarda i Mondiali di sci di fondo 2025 su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO SKIATHLON MONDIALI TRONDHEIM 2025

Sabato 1° marzo

Ore 14:00 Skiathlon maschile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

PROGRAMMA MONDIALI TRONDHEIM 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, RaiSport

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

14 Federico Pellegrino, 22 Elia Barp, 33 Davide Graz, 36 Simone Daprà