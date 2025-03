Sci di fondo oggi in tv, 50 km Lahti 2025: orari, programma, streaming, startlist

Signori, si chiude. La Coppa del Mondo di sci di fondo 2024-2025 giunge al proprio termine con le due 50 km a tecnica classica con partenza di massa. Si comincia prestissimo in quel di Lahti, teatro di questo ultimo fine settimana.

Saranno otto gli italiani al via di questa competizione conclusiva. Cinque, per l’esattezza, sono gli uomini, con Federico Pellegrino che inizia la gara al terzo posto della classifica generale con un punto di vantaggio su Erik Valnes e 19 su Harald Oestberg Amundsen: una ragione di più per concentrare tutti gli sforzi oggi. Tra le donne chance per Maria Gismondi di confermare la top ten Under 23, e anzi migliorare ‘attuale decimo posto.

Le 50 km di Coppa del Mondo di sci di fondo a Lahti si disputeranno oggi. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Eurosport 1 (uomini) ed Eurosport 2 (donne, dalle 13:45) e in diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+ (integrale), SkyGo e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

Guarda la Coppa del Mondo di sci di fondo 2024-2025 su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO COPPA DEL MONDO LAHTI 2025 OGGI

Domenica 23 marzo

Ore 8:30 50 km tc Mass Start femminile – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 12:45 50 km tc Mass Start maschile – Diretta tv su Eurosport 2 dalle 13:45

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LAHTI 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (donne), Eurosport 2 (uomini, dalle 13:45)

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Discovery+, SkyGo e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST

UOMINI

1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR

2 KRUEGER Simen Hegstad NOR

3 LAPALUS Hugo YC FRA

4 NYENGET Martin Loewstroem NOR

5 REE Andreas Fjorden NOR

6 NISKANEN Iivo FIN

7 GOLBERG Paal NOR

8 DESLOGES Mathis U23 FRA

9 ANGER Edvin U23 SWE

10 MOCH Friedrich GER

11 SCHUMACHER Gus USA

12 POROMAA William SWE

13 PELLEGRINO Federico YC ITA

14 MUSGRAVE Andrew GBR

15 VALNES Erik NOR

16 BURMAN Jens SWE

17 McMULLEN Zanden USA

18 NOVAK Michal CZE

19 OGDEN Ben USA

20 BERGLUND Gustaf SWE

21 BAUMANN Jonas SUI

22 GISSELMAN Truls SWE

23 LOVERA Victor FRA

24 FAEHNDRICH Cyril SUI

25 ALEV Alvar Johannes EST

26 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL

27 GRAZ Davide ITA

28 CAROLLO Martino U23 ITA

29 VENTURA Paolo ITA

30 BOURDIN Remi FRA

31 JOUVE Richard FRA

32 ANTTOLA Niko U23 FIN

33 RUEESCH Jason SUI

34 BRUGGER Janosch GER

35 NOTZ Florian GER

36 DAPRA’ Simone ITA

37 JOHANSSON Leo SWE

38 PARISSE Clement FRA

39 VUORINEN Lauri FIN

40 VIKA Jonas NOR

41 LEPISTO Lauri FIN

42 LEVEILLE Olivier CAN

43 KUCHLER Albert GER

44 KARPPANEN Miro FIN

45 FELLNER Adam CZE

46 HAARALA Juuso FIN

47 BOLGER Kevin YC USA

48 SAVARY Antonin U23 SUI

49 SCHOONMAKER Jc YC USA

50 TOSSAVAINEN Juuso FIN

51 YOUNG Andrew GBR

52 DROLET Remi CAN

53 STEPHEN Thomas U23 CAN

54 LICEF Miha SLO

55 DUFEK Tomas CZE

56 LIEKARI Emil FIN

57 BAUER Matyas U23 CZE

58 McKEEVER Xavier U23 CAN

59 STAHLBERG Alexander U23 FIN

60 ROJO GARCIA Imanol ESP

61 GRIMMECKE Jannis U23 GER

62 MAKELA Juuso FIN

63 STOELBEN Jan GER

64 AHONEN Olli FIN

65 CLUGNET James GBR

66 LIPSANEN Jeremias FIN

67 de CAMPO Seve AUS

68 DAL FARRA Franco ARG

69 TUZ Jiri U23 CZE

70 BYUN Ji-Yeong KOR

71 VIK Lars Young AUS

72 CHANLOUNG Mark THA

73 BUKI Adam HUN

74 STROLIA Tautvydas YC LTU

75 de CAMPO Fedele YC AUS

DONNE

1 DIGGINS Jessie USA

2 SLIND Astrid Oeyre NOR

3 CARL Victoria GER

4 NISKANEN Kerttu FIN

5 ANDERSSON Ebba SWE

6 JOHAUG Therese YC NOR

7 STADLOBER Teresa AUT

8 ILAR Moa SWE

9 SANNESS Nora NOR

10 JANATOVA Katerina YC CZE

11 HENNIG Katharina GER

12 FOSNAES Kristin Austgulen NOR

13 FINK Pia YC GER

14 DOLCI Flora FRA

15 THEODORSEN Silje NOR

16 KAELIN Nadja SUI

17 RIBOM Emma YC SWE

18 STEWART-JONES Katherine YC CAN

19 DAHLQVIST Maja SWE

20 KERN Julia USA

21 GANZ Caterina ITA

22 FAEHNDRICH Nadine SUI

23 GAGNON Liliane U23 CAN

24 SAUERBREY Katherine GER

25 ROSENBERG Maerta U23 SWE

26 KAASIKU Kaidy EST

27 MANDELJC Anja YC SLO

28 PALMER-LEGER Sydney U23 USA

29 DI CENTA Martina ITA

30 AMUNDSEN Hedda Oestberg YC NOR

31 KYLLONEN Anne FIN

32 GISMONDI Maria U23 ITA

33 KAASIKU Keidy YC EST

34 HENRIKSSON Sofia SWE

35 NISSINEN Vilma FIN

36 HAVLICKOVA Barbora CZE

37 SONNESYN Alayna USA

38 MACKIE Alison U23 CAN

39 KYTAJA Nora U23 FIN

40 TIAINEN Maija U23 FIN

41 SAARI Anna-Kaisa FIN

42 SMITH Sammy U23 USA

43 KAIPAINEN Anni FIN

44 LAMSA Emmi FIN

45 VUOLLET Iida U23 FIN

46 TOIVANEN Eveliina FIN