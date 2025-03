Sci di fondo: Italia, podio sfiorato nella Team Sprint femminile. Germania vincente

Sono giorni spettacolari per la Germania nello sci di fondo femminile. Germania I, infatti, con Coletta Rydzek e Laura Gimmler vince la Team Sprint femminile di Lahti dopo che ieri la stessa Rydzek aveva fatto rivivere i giorni d’oro di Evi Sachenbacher nella sprint individuale. 18’22″32 il tempo delle vincitrici al termine di una vera e propria lotta furiosa.

Prime fasi di gara abbastanza tranquille per tutte, nei fatti i primi due giri scorrono senza reali quisquilie fondistiche da risolvere. Nel terzo si inizia a vedere qualcosa, con la Norvegia che fa quel che può per iniziare una scrematura che però non giunge nell’immediato.

Si crea una competizione ad alto tasso tattico, nella quale qualcosa prova a fare anche l’Italia più con una Cassol a volte chiusa dalle altre che con Ganz che cerca di tenere, almeno inizialmente. Al quinto giro inizia a spingere sul serio Finlandia I con Kahara, seguita da Weber in quota Svizzera I. Ci prova anche Ganz a entrare all’interno recuperando posizioni, cambiando decisamente marcia e portandosi fino in terza posizione.

All’inizio dell’ultima frazione Cassol si tiene con Dahlqvist davanti, mentre rinviene Faehndrich nell’immediato e con lei diverse altre. Si arriva al finale di gara con tutte insieme e l’azzurra anche, che va a prendere le code di Rydzek prima di approcciare le ultime fasi in quarta posizione. Ed è Rydzek che porta alla Germania la vittoria, su Svezia e Svizzera con l’Italia che va a terminare quinta, dopo la notevole congestione sul rettilineo finale.

Svezia I, con Johanna Hagstroem e Maja Dahlqvist, deve perciò accontentarsi di trovarsi a 18 centesimi; a 73 Svizzera I con Anja Weber e Nadine Faehndrich. Quarta posizione per Norvegia II (Julie Myhre ed Elena Rise Johnsen) a 77 centesimi; per l’Italia di Caterina Ganz e Federica Cassol quinto posto, come si narrava, a 96 centesimi.

Sesta Svezia II (Moa Lundgren, Moa Ilar) a 1″88, poi Norvegia I (Mathilde Myrhrvold, Kristine Stavaas Skistad) a 2″09, Svizzera II (Lea Fischer, Alina Meier) a 2″93, Finlandia I (JasminKahara, Jasmi Joensuu) a 3″61 e Germania II (Sofie Krehl, Verena Veit) a 4″40.