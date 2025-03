Sci alpino, l’Italia ha vinto la Coppa del Mondo per Nazioni! Apoteosi nella classifica femminile

L’Italia ha conquistato la Coppa del Mondo per Nazioni di sci alpino femminile. Il Bel Paese si è imposto nella classifica a squadre, chiudendo in maniera semplicemente strepitosa un’annata agonistica davvero da brividi, condita da dodici vittorie nel massimo circuito internazionale itinerante (dieci per mano di Federica Brignone e due firmate da Sofia Goggia). Si tratta di una meritatissima apoteosi di squadra, che arriva per la terza volta nella nostra storia dopo i trionfi del 2017 e del 2020.

Il sigillo è arrivato al termine dello slalom di Sun Valley, l’ultima gara di questa memorabile stagione. Mancava soltanto la matematica per fare la festa: la Svizzera avrebbe dovuto monopolizzare il podio con Camille Rast, Melanie Meillard e Wendy Holdener, sperando contestualmente che Lara Della Mea e Martina Peterlini non finissero nelle prime quindici posizioni, ma lo scenario è stato ben lontano dal materializzarsi e così l’Italia ha potuto gioire.

Peterlini non si è qualificata alla seconda manche e Della Mea è rimasta fuori dalla zona punti, ma la Svizzera non è riuscita a tingere il podio di biancorosso: Holdener ha concluso in quarta posizione nella gara vinta dalla statunitense Mikaela Shiffrin, Meillard si è fermata al settimo posto, Rast non è andata oltre la quattordicesima piazza. L’Italia svetta in testa alla classifica generale con 4.256 punti e festeggia con un vantaggio di 128 lunghezze nei confronti delle elvetiche.

Il bottino è stato sonoramente alimentato da Federica Brignone (1.594 punti per la vincitrice della Coppa del Mondo generale, di discesa e di gigante), ben spalleggiata da Sofia Goggia (931 punti per la terza classificata nella graduatoria overall). Alla causa sono state utilissime le prestazioni di Laura Pirovano (404), Marta Bassino (358) ed Elena Curtoni (330). Sopra quota cento anche Roberta Melesi (122), mentre a seguire vanno annoverate Lara Della Mea (93), Martina Peterlini (84), Nicol Delago (73), Asja Zenere (70), Nadia Delago (55).

Il bottino di squadra è stato completato da Marta Rossetti (47), Giorgia Collomb (45), Ilaria Ghisalberti (26), Beatrice Sola (10), Vicky Bernardi (9), Emilia Mondinelli (4) e Sara Thaler (1). Terzo posto per l’Austria, che ha preceduto gli USA, la Svezia e la Norvegia. Di seguito la classifica della classifica a squadre femminile della Coppa del Mondo di sci alpino.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO PER NAZIONI

1. Italia 4.256

2. Svizzera 4.128

3. Austria 3.492

4. USA 2.904

5. Svezia 1.554

6. Norvegia 1.363

7. Germania 1.346

8. Slovenia 854

9. Croazia 842

10. Francia 772