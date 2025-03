Sci alpino, Sara Thaler seconda nel superG di Coppa Europa a Kvitfjell

Un anno dopo Sara Thaler sale ancora sul podio in Coppa Europa a Kvitfjell. La ventenne, bronzo negli ultimi Mondiali Juniores a Tarvisio, ha concluso al secondo posto nel superG sulla pista norvegese, centrando il quinto podio della carriera nel circuito continentale.

A salire sul gradino più alto del podio è stata Elvedina Muzaferija, che ha conquistato la sua seconda vittoria in Coppa Europa. La bosniaca si è imposta con 41 centesimi di vantaggio proprio su Thaler, mentre al terzo posto ha concluso l’austriaca Magdalena Egger, staccata di 47 centesimi dalla vetta.

Quarto posto per la svizzera Stefanie Grob (+0.52), che ha preceduto l’austriaca Viktoria Buergler (+0.80) e la norvegese Inni Holm Wembstad (+1.07). Settima l’austriaca Nicole Eibl (+1.11) davanti alla svizzera Jasmin Mathis (+1.26), che ha vinto proprio il superG ai Mondiali Juniores dove Thaler ha fatto bronzo. Completano la Top-10 l’andorrana Cande Moreno (+1.30) e l’americana Tricia Mangan (+1.47).

Undicesimo posto per Giulia Albano (+1.62), mentre Camilla Vanni (+1.93) ha concluso in quattordicesima posizione. 33°posto per Elena Dal Vecchio, mentre sono uscite Carlotta de Leonardis, Asja Zenere, Vittoria Cappellini, Ludovica Vittoria Druetto, Ludovica Righi e Aurora Zavatarelli.