Scherma, Giulia Rizzi seconda al Grand Prix di spada. L’azzurra sfiora il trionfo a Budapest

Arrivano buone notizie da Budapest, città dell’Ungheria che ha ospitato questo fine settimana il Grand Prix 2025 di scherma, specialità spada. Dopo uno splendido percorso infatti Giulia Rizzi ha ottenuto la seconda posizione, cedendo il passo in modo rocambolesco all’ucraina Maksymenko.

Ma andiamo con ordine. Il cammino di Rizzi è cominciato con la disputa contro la polacca Pawlowska, regolata per 15.9. Una volta entrata nel tabellone da 32 l’atleta ha avuto poi la meglio sulla svizzera Favre per 15-9, per poi arginare agli ottavi la rumena Constantin con il risultato di 15-9.

Lucida poi la friulana ai quarti, dove ha battuto in un derby tutto tricolore Federica Isola, sempre con il punteggio di 15-9. Grandi emozioni poi nel penultimo atto, dove Rizzi ha regolato per 7-6 la sudcoreana Song (numero 1 del tabellone) in un’ultima stoccata arrivata a tre secondi dalla fine del supplementare. Amaro però l’epilogo, dove Giulia ha avuto la peggio sulla già citata Maksymenko venendo superata per 12-12 al minuto di priorità.

Sfiorano la top 3 invece Nicol Foietta e Federica Isola, battute rispettivamente dalla canadese Mackinnon per 7-6 e ovviamente da Rizzi. Stop agli ottavi poi per Lucrezia Paulis e Carola Maccagno, nona e sedicesima. Venticinquesima invece Alice Clerici, ventottesima Gaia Caforio, trentacinquesima Alberta Santuccio, trentanovesima Rossella Fiamingo, quarantottesima Alessandra Bozza, cinquantaseiesima Roberta Marzani.