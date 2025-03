Scherma: sei spadisti accedono al tabellone principale in Coppa del Mondo

Risposte discrete dalla Nazionale italiana di scherma maschile, impegnata questo fine settimana in quel di Marrakech per la tappa di Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, specialità spada. Nella giornata dedicata al tabellone preliminare, sei azzurri hanno infatti staccato il pass per la fase finale, raggiungendo così Davide Di Veroli, già dentro in qualità del ranking.

Gli azzurri più brillante sono stati indubbiamente Andrea Santarelli, Enrico Piatti e Simone Mencarelli, artefici del più classico dei percorsi netti contrassegnato da sei vittorie in altrettanti incontri disputati.

Bene inoltre Giampaolo Buzzachino e Valerio Cuomo, dentro in virtù della bella prestazione offerta nel turno preliminare da 64. Hanno dovuto salutare la competizione invece Giulio Gaetani, Marco Paganelli, Gabriele Cimini e Filippo Armaleo, tutti fuori nel turno da 128. Discorso diverso per Nicolò Del Contrasto e Giacomo Paolini, fuori in quella da 256.

Ricordiamo che domani andranno in scena le prove preliminari della categoria femminile, mentre domenica si disputerà l’attesa prova a squadre.