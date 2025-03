Scherma, sette sciabolatori azzurri qualificati per il tabellone principale a Budapest

Non solo le azzurre, ma in questo fine settimana sono protagonisti anche gli azzurri della sciabola. La Coppa del Mondo fa tappa a Budapest e saranno sette i rappresentanti del Bel Paese nel tabellone principale della prova individuale di domani.

Già sicuri di un posto tra i migliori 64 erano, grazie alla loro posizione nel ranking mondiale, Luca Curatoli, Michele Gallo e Luigi Samele. A loro si sono aggiunti subito dopo la fase a gironi anche Pietro Torre e Mattia Rea, che hanno fatto percorso netto con sei vittorie in altrettanti assalti.

Dagli assalti preliminari si sono poi qualificati Lupo Veccia Scavalli, che ha vinto all’ultima stoccata per 15-14 contro il tedesco Webb, e Dario Cavaliere, che ha battuto nel derby azzurro Marco Mastrullo con il punteggio di 15-13. Eliminazione, invece, Giacomo Mignuzzi, Daniele Franciosa, Edoardo Cantini e Lorenzo Ottaviani.

Domani come detto si terranno gli assalti del tabellone principale, mentre domenica si terrà la prova a squadre con il quartetto composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Dario Cavaliere, con Luigi Samele pronto nel caso come quinto in caso di forfait di uno dei compagni.